Świat

Odnaleźli części wraku we mgle, szukają załogi i pasażerów samolotu

Wrak zaginionego samolotu w prowincji Celebes Południowy (Indonezja)
Dżakarta, stolica Indonezji. Wideo archiwalne
Źródło: Reuters Archive
W niedzielę indonezyjskie służby odnalazły wrak poszukiwanego od soboty samolotu obserwacyjnego w prowincji Celebes Południowy. Trwa akcja poszukiwawcza 11 pasażerów, którzy byli na pokładzie maszyny. Działania służb utrudnia gęsta mgła i górzysty teren.

Samolot turbośmigłowy ATR 42-500 należący do grupy lotniczej Indonesia Air Transport stracił kontakt z kontrolą ruchu lotniczego w sobotę około godziny 13:30 czasu lokalnego (6 rano w Polsce) w pobliżu regionu Maros w prowincji Celebes Południowy.

Samolot był wyczarterowany przez indonezyjskie Ministerstwo Spraw Morskich i Rybołówstwa i prowadził obserwację z powietrza. Na pokładzie było ośmiu członków załogi i trzech pasażerów, pracowników ministerstwa.

Odnaleziono wrak samolotu

W niedzielę władze Indonezji poinformowały o odnalezieniu wraku maszyny w pobliżu spowitej mgłą góry Bulusaraung. Znajduje się około 1500 km na północny wschód od stolicy rozległego państwa wyspiarskiego Dżakarty.

Indonezyjskie służby odnalazły wrak zaginionego samolotu
Indonezyjskie służby odnalazły wrak zaginionego samolotu
Źródło: BASARNAS

Andi Sultan urzędnik agencji ratunkowej na wyspie powiedział, w rozmowie z Reutersem, że "załogi śmigłowców zobaczyły szczątki okna samolotu" w niedzielę przed godziną 8 rano czasu lokalnego (przed godziną 1 w nocy czasu polskiego). Jak dodał Sultan, kilka minut później dostrzeżono również "duże części samolotu, w tym prawdopodobnie jego kadłub".

Wrak zaginionego samolotu w prowincji Celebes Południowy (Indonezja)
Wrak zaginionego samolotu w prowincji Celebes Południowy (Indonezja)
Źródło: BASARNAS

Trwa akcja poszukiwawcza

Szef agencji ratunkowej Celebesu Południowego Muhammad Arif Anwar, powiedział w lokalnej telewizji, że po odnalezieniu wraku ratownicy wyślą 1200 osób do poszukiwań zaginionych pasażerów i załogi. Jednak działania służb utrudnia gęsta mgła i górzysty teren - zauważa agencja Reuters.

- Naszym priorytetem jest poszukiwanie ofiar. Mamy nadzieję, że niektóre z nich uda się odnaleźć - dodał Anwar.

Ratownicy szukają zaginionego samolotu w indonezyjskiej prowincji Celebes Południowy
Ratownicy szukają zaginionego samolotu w indonezyjskiej prowincji Celebes Południowy
Źródło: BASARNAS

Indonezyjski Narodowy Komitet Bezpieczeństwa Transportu prowadzi dochodzenie w sprawie katastrofy.

Źródło: Google Maps
Autorka/Autor: os/kab

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: BASARNAS

samolotyIndonezja
