Do dziesięciu lat więzienia grozi w Indiach mężczyznom za uprawianie seksu z kobietą po złożeniu fałszywej obietnicy wzięcia z nią ślubu - opisują media. To skutek ostatniej nowelizacji kodeksu karnego, której celem ma być zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu kobiet.

Nowelizacja kodeksu karnego w Indiach

CNN zauważa, że już wcześniej wiele kobiet zgłaszało organom ścigania i oskarżało na drodze sądowej mężczyzn o to, że podstępem doprowadzili je do relacji seksualnych, obiecując zawarcie małżeństwa. W podobnych sprawach sądy wydawały jednak różne wyroki. "India Today" przypomina, że do tej pory nie istniały żadne przepisy dotyczące odbycia stosunku seksualnego poprzez podstęp lub ukrywanie faktów, a sprawy takie rozpatrywane były na podstawie artykułu, zgodnie z którym nie doszło do świadomej zgody kobiety na stosunek, jeśli miała ona "błędne przekonanie o faktach". Po rozpadzie związków zdarzało się więc, że kobiety oskarżały mężczyzn o gwałt. Teraz, zdaniem portalu, zyskują możliwość argumentowania, że zgodziły się na seks, ale pod wpływem fałszywej obietnicy, co również jest przestępstwem.