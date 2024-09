Kilkadziesiąt dzieci utonęło, gdy matki modliły się o ich dobrą przyszłość

Co najmniej 46 osób, w tym 37 dzieci, utonęło podczas obchodów hinduskiego święta religijnego w północno-wschodnim stanie Bihar - poinformowały lokalne władze. Do wszystkich tragedii doszło w ciągu zaledwie 24 godzin, podczas kąpieli w wezbranych po ostatnich opadach rzekach i stawach. Trzy osoby są poszukiwane.

Do serii utonięć doszło we wtorek i środę podczas obchodów trwającego trzy dni hinduskiego święta Jitiya (Jivitputrika), obchodzonego przez matki, które w tym czasie modlą się i poszczą dla dobra swoich dzieci. To jedno z ważniejszych świąt na północy Indii i w Nepalu, w którym udział biorą miliony wiernych. Jak przekazał lokalny urzędnik odpowiedzialny za zarządzanie podczas klęsk żywiołowych, wśród ofiar jest co najmniej 37 dzieci i 7 kobiet, trzy osoby są nadal poszukiwane. Wszystkie ofiary zginęły podczas rytualnych kąpieli w rzekach lub innych zbiornikach wodnych, w których po ostatnich powodziach doszło do znacznego podniesienia się poziomu wody.