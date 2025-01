18-latka oskarżyła 64 mężczyzn o wykorzystywanie seksualne i gwałty

Jak podaje w poniedziałek "The Independent", domniemane przestępstwa wyszły na jaw, gdy 18-latka, której imienia nie ujawniono, opowiedziała o tym, co ją spotkało, grupie doradców, którzy odwiedzili jej dom w ramach rządowego programu podnoszenia świadomości na temat płci. Doradcy skierowali sprawę do Komisji ds. Dobrostanu Dzieci i poprosili dziewczynę o stawienie się przed nią wraz z matką, która miała o niczym nie wiedzieć. Pochodząca z kasty dalitów 18-latka powiedziała komisji, że jej koszmar zaczął się w wieku 13 lat, kiedy jej sąsiad miał ją molestować i robić jej zdjęcia. Jak powiedziała, w ciągu następnych pięciu lat była molestowana przez 64 mężczyzn i trzykrotnie została zgwałcona.

Policja w Kerali poinformowała, że do tej pory ​​w związku ze sprawą aresztowano co najmniej 28 mężczyzn w wieku od 17 do 47 lat. Wśród nich są jej koledzy ze szkoły, z zajęć sportowych, ale także jej trener, sąsiad i przyjaciel ojca. Są oskarżeni o seksualne wykorzystywanie jej w okresie pięciu lat. "Wstępne dochodzenie sugeruje, że dziewczyna, która bierze udział w szkolnych treningach lekkoatletycznych, była wykorzystywana przez trenera sportowego, kolegę sportowca i inne osoby" - powiedział w rozmowie z gazetą "The Times of India" funkcjonariusz policji, którego nazwisko nie zostało podane. Policja podała, że zarejestrowała przeciwko oskarżonym 18 zarzutów na podstawie różnych przepisów, w tym ustawy o zapobieganiu okrucieństwom wobec kast i plemion oraz ustawy o ochronie dzieci przed przestępstwami seksualnymi.