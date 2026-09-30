Świat Incydent na pokładzie samolotu do Tel Awiwu. "Nie należy go lekceważyć" Oprac. Wiktor Knowski |

Michał Setlak o incydencie w samolocie lecącym do Tel Awiwu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Real_life_Studio / Shutterstock

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Samolot linii flydubai leciał na trasie z Dubaju do Tel Awiwu. Najpierw nadano ogólny sygnał alarmowy (7700), a kilka minut później kolejny sygnał (7500) wskazujący na możliwą bezprawną ingerencję na pokładzie.

Wysoki rangą izraelski urzędnik, którego cytuje The Times of Israel, poinformował, że "zapobiegnięto katastrofie o ogromnych rozmiarach". Wyjaśnił, że pojawiają się przesłanki, iż drugi z pilotów próbował przejąć kontrolę nad maszyną i rozbić ją. Został jednak obezwładniony przez pasażerów i załogę. Samolot wylądował w Arabii Saudyjskiej, z którą Izrael nie utrzymuje relacji dyplomatycznych.

Incydent w samolocie na trasie do Tel Awiwu

- Do takiej sytuacji w ogóle nie powinno dojść - ocenił publicysta lotniczy Tomasz Białoszewski. Jego zdaniem jest ona wynikiem "zlekceważenia tego, w jaki sposób mimo wszystko powinny być dobierane załogi w samolotach pasażerskich".

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Stwierdził, że powinny być one dobierane z uwagą na sytuację międzynarodową i ewentualne konflikty między państwami, z których pochodzą załogi lotów. Zaznaczył jednak, że wciąż nie wiadomo co zaszło w kokpicie oraz jakie były motywacje napastnika.

- Jest to bardzo poważny incydent i nie należy go lekceważyć - ocenił. Dodał, że konieczna jest dogłębna analiza tego zdarzenia, która wyjaśni, co było jego przyczyną.

Kluczowa decyzja pilota

- Na szczęście udało się zapobiec tragedii. Załoga i pasażerowie stanęli na wysokości zadania - ocenił publicysta Michał Setlak będąc gościem TVN24. Dodał, że bardzo istotna była decyzja jednego z pilotów o otwarciu drzwi do kokpitu. Umożliwiło to pomoc pasażerów i reszty załogi w obezwładnieniu napastnika.

Jego zdaniem, gdyby atak miał podłoże polityczne i miał stanowić cios wymierzony w Izrael, wówczas "napastnik starałby się raczej przeprowadzić tę operacje w końcowej fazie lotu, już na terenie Izraela". Jego zdaniem motywy napastnika miały raczej naturę psychologiczną.

Setlak wyjaśnił, że przed wejściem do kokpitu sprawdzany jest ogólny stan zdrowia i trzeźwość pilotów. Badania psychologiczne przeprowadza się natomiast w ramach badań okresowych. - Myślę, że dzisiejsza sytuacja bardzo poważnie wpłynie na funkcjonowanie linii lotniczych, na sprawdzanie personelu lotniczego właśnie pod względem psychologicznym - ocenił.