Samolot uszkodzony w momencie postoju. Kilka osób zostało rannych
Podczas postoju samolotu przy bramce na lotnisku we Frankfurcie niespodziewanie zapadła się przednia część Boeinga 787 - przekazał Reuters.
Rzecznik Lufthansy poinformował w przesłanym oświadczeniu, że w momencie incydentu na pokładzie przebywali członkowie załogi i personel naziemny. "Kilkoro pracowników zostało rannych i obecnie otrzymuje pomoc medyczną" - przekazał.
Dodał, że pasażerowie nie weszli na pokład samolotu. Rzecznik firmy podkreślił, że wyjaśniane są okoliczności zdarzenia.
Samolot miał lecieć do Los Angeles.
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Źródło: Reuters