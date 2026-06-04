Świat Samolot uszkodzony w momencie postoju. Kilka osób zostało rannych Oprac. Justyna Sochacka |

Samolot Lufthansy (wideo archiwalne) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Zdjęcie ilustracyjne/samfotograf/Shutterstock

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Podczas postoju samolotu przy bramce na lotnisku we Frankfurcie niespodziewanie zapadła się przednia część Boeinga 787 - przekazał Reuters.

Rzecznik Lufthansy poinformował w przesłanym oświadczeniu, że w momencie incydentu na pokładzie przebywali członkowie załogi i personel naziemny. "Kilkoro pracowników zostało rannych i obecnie otrzymuje pomoc medyczną" - przekazał.

Dodał, że pasażerowie nie weszli na pokład samolotu. Rzecznik firmy podkreślił, że wyjaśniane są okoliczności zdarzenia.

Samolot miał lecieć do Los Angeles.

Following a gear collapse at the gate in Frankfurt, Lufthansa 787-9 D-ABPQ has been significantly damaged. Today’s LH450 has been canceled. We are awaiting more information on any potential injuries. pic.twitter.com/FTBK4m2WyS — Flightradar24 (@flightradar24) June 4, 2026 Rozwiń

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