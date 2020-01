W środę głosowanie, które ma być formalnością

Kontrolowana przez Partię Demokratyczną Izba Reprezentantów USA w środę zagłosuje w sprawie przesłania do Senatu artykułów impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa. Zgodnie z amerykańskim prawem po przesłaniu artykułów impeachmentu do Senatu izba wyższa zadecyduje o usunięciu bądź uniewinnieniu prezydenta USA.

Trwa uzgadnianie szczegółów ram formalnych procesu.

W środę głosowanie ws. przesłania artykułów impeachmentu do Senatu

Pelosi zapowiadała wcześniej, że przekaże do Senatu artykuły impeachmentu, jeśli w kwestii warunków procesu "zobaczymy coś, co jest dla nas uczciwe". Demokraci chcą, by w procesie wzywani byli świadkowie. Przywódca republikańskiej większości w Senacie Mitch McConnell utrzymuje, że jakakolwiek decyzja w sprawie świadków powinna zapaść dopiero po rozpoczęciu procesu.