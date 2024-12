"Oderwane czaszki", "zwęglone ciała". 10 lat śmierci rosyjskich żołnierzy i najemników w Syrii

We wrześniu 2015 roku prezydent Rosji Władimir Putin poparł reżim Baszara al-Asada w walce z rebeliantami. Wojskowi polecieli do Syrii i przez niemal dekadę brali tam udział w walkach. Rosyjska sekcja BBC ustaliła nazwiska 543 żołnierzy i najemników Grupy Wagnera, którzy zginęli w tym czasie. BBC zastrzega, że szacunki te mogą być zaniżone.

Rosja oficjalnie potwierdziła śmierć 116 żołnierzy

Dziennikarzom BBC udało się ustalić, że w Syrii ginęli oficerowie sił specjalnych, uznanych za elitarne w Rosji, w tym 45 brygady wojsk powietrznodesantowych, Federalnej Służby Bezpieczeństwa i wywiadu wojskowego GRU. Według obliczeń BBC, w Syrii zginęło także co najmniej 20 pilotów wojskowych i nawigatorów. Resort obrony w Moskwie informował wcześniej, że wyszkolenie jednego pilota wojskowego w Rosji kosztuje od trzech do 14 milionów dolarów.

Wsparcie Grupy Warnera

Prywatna formacja militarna Grupa Wagnera największe straty w Syrii poniosła w lutym 2018 roku, w walkach, do których doszło na polach naftowych w pobliżu miasta Dajr az-Zour. Wtedy kolumna rosyjskich najemników zbliżyła się do pozycji sił kurdyjskich, które zwróciły się o pomoc do Stanów Zjednoczonych. W wyniku ataku z użyciem amerykańskich śmigłowców i ostrzałów artyleryjskich 67 wagnerowców zginęło na miejscu, a kolejnych 13 zmarło w wyniku odniesionych ran w ciągu następnych kilku dni - przypomniała to wydarzenie BBC. "Notatki w wewnętrznych dokumentach Grupy Wagnera krótko i zwięźle opisują obraz tego, co się wtedy wydarzyło: 'zwęglenie ciała', 'całkowite zniszczenie tułowia', 'oderwanie czaszki'" - odnotowała.