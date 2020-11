Byli posłowie aresztowani za rozlanie płynu o przykrym zapachu i wniesienie gnijącej rośliny do parlamentu

Posłowie Ted Hui, Ray Chan i Chu Hoi-dick mieli wnieść gnijącą roślinę do parlamentu 28 maja i rozlać tam brzydko pachnący płyn 4 czerwca w czasie obrad na temat krytykowanej przez demokratów ustawy o ochronie hymnu państwowego Chińskiej Republiki Ludowej. Ustawa została ostatecznie przyjęta.

"Wonny port Hongkongu cuchnie jak obornik"

Kilka godzin po aresztowaniu Chan napisał na Twitterze, że wciąż oczekuje na zwolnienie za kaucją. "Gdy aresztowania byłych i obecnych posłów stają się powszechne, wonny port Hongkongu cuchnie jak obornik" – oświadczył, odnosząc się do chińskiej nazwy Hongkongu.

Była parlamentarzystka obozu demokratycznego Claudia Mo oceniła aresztowanie jako przykład taktyki władz, obliczonej na wystraszenie opozycji i uciszenie głosów sprzeciwu. - To nie jest wymierzone tylko w legislatywę, ale w całe społeczeństwo, by zasiać poczucie strachu. To efekt mrożący – powiedziała.