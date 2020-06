Prezydent Hondurasu, jego żona i dwóch asystentów z koronawirusem

Prezydent Hondurasu poinformował, że zdiagnozowano u niego zakażenie koronawirusem. - Czuję wystarczającą siłę i energię, by iść naprzód i pokonać tę pandemię - powiedział Juan Orlando Hernandez, cytowany przez dziennik "New York Times". - Zamierzamy to zwalczyć. Ufam Bogu, honduraskim lekarzom i medycynie - dodał. Infekcję stwierdzono też u jego żony i dwóch asystentów.

O swojej chorobie prezydent Hondurasu powiedział we wtorek podczas telewizyjnego orędzia. - Jako prezydent kraju i odpowiedzialny obywatel chcę przekazać, że podczas weekendu zacząłem odczuwać pewien dyskomfort, a dziś zdiagnozowano u mnie infekcję COVID-19 - oznajmił 51-letni Juan Orlando Hernandez. Dodał, że odczuwa łagodne objawy choroby, a dzięki leczeniu czuje się lepiej.

Szef państwa zaznaczył przy tym, że mimo zaleceń lekarzy nakazujących odpoczynek, nadal będzie pracował, choć w trybie zdalnym.

- Czuję wystarczającą siłę i energię, by iść naprzód i pokonać tę pandemię - powiedział Hernandez, cytowany przez dziennik "New York Times". - Zamierzamy to zwalczyć. Ufam Bogu, honduraskim lekarzom i medycynie - dodał.

Prezydent zaapelował do obywateli swojego kraju, by nadal stosowali się do zasad zachowania dystansu społecznego, czego on sam nie był w stanie zrobić. - Z powodu mojej pracy nie byłem w stanie zostać w stu procentach w domu - oznajmił.

Juan Orlando Hernandez i pierwsza dama Ana Garcia Carias

Jak podała agencja Reutera, Hernandez jest na razie pod obserwacją lekarzy, bierze leki, decyzja o tym, gdzie leczenie będzie kontynuowane zapadnie później.

Pierwsza dama Ana Garcia de Hernandez również ma łagodne objawy choroby, poddała się kwarantannie w domu - poinformowała agencja Reutera. Zakażonych koronawirusem zostało także dwóch asystentów głowy państwa.

W gronie innych liderów

"Honduras, który zamknął granice, nakazał wprowadzenie ogólnej godziny policyjnej i poważnie ograniczył możliwość opuszczenia domu przez ludzi z powodu pandemii COVID-19, w zeszłym tygodniu zaczął ponownie otwierać swoją gospodarkę. Według szacunków sektora biznesowego, w kraju może stracić pracę około pół miliona osób" - napisał "New York Times".

"Hermandez dołączył do niewielkiej liczby światowych liderów, którzy ogłosili, że zakazili się koronawirusem. Premier Wielkiej Brytanii Borys Johnson uzyskał pozytywny wynik w marcu. Premier Rosji Michaił Miszustin powiedział, że w kwietniu uzyskał wynik pozytywny, premier Armenii Nikol Pashinyan oznajmił, że wraz z rodziną został zakażony na początku czerwca. Zakażonych zostało także kilka żon czołowych światowych liderów, w tym Sophie Grégoire Trudeau, żona premiera Kanady Justina Trudeau, Olena Zeleńska, żona prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zeleńskiego i Begona Gomez, żona szefa rządu Hiszpanii Pedro Sancheza" - przypomniał nowojorski dziennik.

Blisko 10 tysięcy przypadków zakażeń

W Hondurasie odnotowano dotychczas 9656 przypadków zakażeń koronawirusem, z których 330 zakończyło się śmiercią. Prezydent Hernandez był jedną z 478 osób, u których zdiagnozowano koronawirusa w ciągu ostatniej doby.

