Pierwsze informacje o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24. Czytelnik napisał o zawróceniu samolotu o numerze LO268 Polskich Linii Lotniczych LOT z Amsterdamu do Warszawy. Powodem miało być zderzenie z ptakami.
Informacje te potwierdził rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski. - Ze względu na zderzenie z ptakami samolot Polskich Linii Lotniczych z Amsterdamu do Warszawy zawrócił na lotnisko w Amsterdamie - powiedział rzecznik.
- W wyniku konieczności wykonania inspekcji przez mechanika, w dniu jutrzejszym rejs do Warszawy został odwołany - dodał Moczulski.
Autorka/Autor: asty/akw
Źródło: Kontakt24, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: OleksSH / Shutterstock.com