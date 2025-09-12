Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne) Źródło: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl

Pierwsze informacje o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24. Czytelnik napisał o zawróceniu samolotu o numerze LO268 Polskich Linii Lotniczych LOT z Amsterdamu do Warszawy. Powodem miało być zderzenie z ptakami.

Zawrócony lot z Amsterdamu do Warszawy Źródło: Flightradar24

Informacje te potwierdził rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski. - Ze względu na zderzenie z ptakami samolot Polskich Linii Lotniczych z Amsterdamu do Warszawy zawrócił na lotnisko w Amsterdamie - powiedział rzecznik.

- W wyniku konieczności wykonania inspekcji przez mechanika, w dniu jutrzejszym rejs do Warszawy został odwołany - dodał Moczulski.

