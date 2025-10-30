Logo strona główna
Świat

Demokraci 66 przed skrajnie prawicową Partią Wolności. Timmermans rezygnuje

Lider Demokratów 66 (D66) Rob Jetten
Demokraci 66 wygrywają wybory w Holandii
Źródło: Reuters
W Holandii zakończyło się w środę głosowanie w przedterminowych wyborach do izby niższej parlamentu, Tweede Kamer. Z sondażu exit poll wynika, że zwycięzcą są Demokraci 66. Po ogłoszeniu wyników badania z funkcji lidera sojuszu Zielonych i Partii Pracy zrezygnował Frans Timmermans.

Wybory parlamentarne w Holandii wygrała liberalno-proeuropejska partia Demokraci 66 (D66), kierowana przez Roba Jettena, zdobywając 27 mandatów w 150-osobowej Izbie Reprezentantów - wynika z sondażu exit poll Ipsos I&O dla publicznego nadawcę NOS i komercyjnego RTL.

Na drugim miejscu znalazła się skrajnie prawicowa Partia Wolności (PVV) Geerta Wildersa - 25 mandatów, a na trzecim - liberalna Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) z 23 mandatami.

Na kolejnych miejscach uplasowały się lewicowy sojusz Zielonych i Partii Pracy (GL-PvdA) z 20 mandatami oraz chrześcijańscy demokraci z CDA, którzy zdobyli 19 mandatów – aż o 14 więcej niż w 2023 roku. Wynik D66 też oznacza znaczący wzrost poparcia – partia miała dotąd tylko 9 miejsc w Tweede Kamer.

Lider Demokratów 66 (D66) Rob Jetten
Lider Demokratów 66 (D66) Rob Jetten
Źródło: ROBIN UTRECHT/PAP/EPA

Partie prawicowe wzmacniają pozycje

Według sondażu, który ma margines błędu do jednego mandatu (a w wyjątkowych przypadkach nawet do trzech), upadek odnotowały czołowe ugrupowania z poprzednich wyborów: PVV straciła 12 mandatów, a GL-PvdA - pięć. Partia Nowy Kontrakt Społeczny (NSC), która dwa lata temu zdobyła 20 miejsc, nie przekroczyła progu i wypada z parlamentu.

Holenderski rząd upadł po niespełna roku. Przez konflikt w koalicji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Holenderski rząd upadł po niespełna roku. Przez konflikt w koalicji

Niespodziewanie dobre wyniki osiągnęły partie prawicowe: JA21 uzyskała 9 mandatów (wcześniej 1), a Forum voor Democratie – 6 (wcześniej 3). Z kolei ruch rolniczy BBB zdobył 4 miejsca (wcześniej 7), a socjaliści (SP) – 3 (wcześniej 5).

W parlamencie utrzymają się mniejsze ugrupowania, w tym Denk, Partia na rzecz Zwierząt (PvdD) i protestancka SGP - każda z trzema mandatami. Po przerwie wraca partia seniorów 50Plus (2 mandaty).

Frekwencja wyborcza wyniosła 76,3 procent, nieco mniej niż w 2023 roku (77,7 procent).

Timmermans rezygnuje

Frans Timmermans ogłosił w środę wieczorem w trakcie wieczoru wyborczego w Rotterdamie, że ustępuje z funkcji lidera połączonej listy GroenLinks-PvdA. Decyzję ogłosił podczas powyborczego wystąpienia, w którym przyznał, że "nie zdołał przekonać wyborców" i bierze pełną odpowiedzialność za wynik partii.

- Oczywiście jestem ogromnie rozczarowany, bo walczyliśmy z całych sił - powiedział.

Frans Timmermans
Frans Timmermans
Źródło: KOEN VAN WEEL/PAP/EPA

Były wiceszef Komisji Europejskiej zapowiedział, że przekaże przywództwo "kolejnemu pokoleniu". Wśród potencjalnych następców wymieniani są były lider GroenLinks Jesse Klaver oraz była wiceburmistrzyni Amsterdamu Marjolein Moorman.

Analitycy polityczni zauważyli, że Timmermans od dłuższego czasu nie trafiał do wyborców własnego zaplecza. - Dane pokazują, że D66 z Jettenem radzi sobie lepiej wśród elektoratu GroenLinks-PvdA niż sam Timmermans - powiedziała politolożka Sarah de Lange. Tom van der Meer ocenił z kolei, że partia od lat nie zwiększa swojego potencjału mimo roli głównej siły opozycyjnej wobec prawicowego rządu.

pc

Autorka/Autor: asty/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ROBIN UTRECHT/PAP/EPA

Holandia
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica