Osiemnastka księżniczki i krytyka ze strony premiera. "Obostrzenia dotyczą wszystkich jednakowo"

Spada zaufanie Holendrów do króla

Wilhelm Aleksander był wcześniej krytykowany za ubiegłoroczne wakacje w Grecji. W październiku 2020 roku wybrał się tam z żoną na wypoczynek. Gdy media to ujawniły, para królewska przerwała pobyt i wróciła do kraju.

Od pewnego czasu zaufanie do monarchy systematycznie spada. Pokazują to wyniki badania zleconego dla programu telewizji publicznej EenVandaag. Wynika z nich, że od objęcia przez Wilhelma-Aleksandra tronu w 2013 roku poparcie dla niego spadło do historycznie niskiego poziomu. Obecnie ufa mu 63 procent ankietowanych, w ubiegłym roku było to 74 procent, a jeszcze dwa lata temu ponad 85 procent.