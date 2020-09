Polityk ukryty za maseczką udawał, że mówi po angielsku. "Nie ośmieszyłeś tylko siebie, ośmieszyłeś całą Hiszpanię"

"Teatrzyk kukiełkowy"

Kłamstwo ma jednak krótkie nogi i prawda szybko wyszła na jaw. Na portalach społecznościowych krąży nagranie wideo z wystąpienia ministra i zabawne komentarze. "To teatrzyk kukiełkowy" - napisał jeden z użytkowników sieci. "Dajcie spokój, przecież to minister do spraw innowacji i trzeba przyznać, że dokonuje innowacji" – skomentował inny.

"Czasem najgorsze decyzje tworzą najlepsze historie"

"Wczoraj podjąłem decyzję, by wystąpić z tłumaczem, chcąc, by moja wiadomość była jak najbardziej jasna, jednak patrząc na to z dystansu, zdałem sobie sprawę, że nie było to właściwe" - wyznał w opublikowanym w piątek oświadczeniu Galiana. "Chociaż zdaję sobie sprawę, że to nie wpłynęło na odjęcie punktów naszej kandydaturze, muszę przeprosić" - dodał ze skruchą minister.