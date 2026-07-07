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Świat

Czołowi hiszpańscy politycy podejrzewani o korupcję. Śledztwem objętych ponad 100 osób

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez
Pedro Sanchez spotkał się z Keirem Starmerem. Podpisano polityczne porozumienie
Źródło wideo: UK POOL
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ZIPI
W sprawach sądowych dotyczących pośrednio premiera Hiszpanii Pedro Sancheza objęto już śledztwem 126 osób - wyliczył hiszpański dziennik "El Mundo". W ostatnim czasie dołączyły do nich szefowa żandarmerii oraz prezeska państwowego holdingu przemysłowego.

Jak podała w niedzielę gazeta "El Mundo", obecnie toczy się ponad dziesięć postepowań w sprawach korupcyjnych działaczy Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE) i rządu. Łącznie objęto śledztwem już 126 osób. To - jak podkreśla opozycja - więcej niż liczba posłów socjalistycznych w Kongresie Deputowanych, niższej izbie hiszpańskiego parlamentu.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Afera korupcyjna w Hiszpanii. Premier odpiera zarzuty

Dziennik przypomniał o kolejnych dwóch wysoko postawionych osobach, objętych śledztwem w ostatnim czasie. To Mercedes Gonzalez, szefowa żandarmerii (Guardia Civil), a także Belen Gualda, prezeska SEPI, państwowego holdingu przemysłowego.

"Korupcja ma wymiar ilościowy, ale także jakościowy. Dwie nowe osoby, którym w tym tygodniu postawiono zarzuty, zajmują kluczowe stanowiska (…). Korupcja rozprzestrzenia się w strukturach władzy bez widocznej kontroli" - napisał "El Mundo".

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez
Premier Hiszpanii Pedro Sanchez
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ZIPI

Czołowi hiszpańscy politycy podejrzewani o korupcję

Wśród najgłośniejszych nazwisk osób, które zostały już skazane, znajdują się były minister transportu w rządzie Sancheza, Jose Luis Abalos, oraz były prokurator generalny Alvaro Garcia Ortiz. Również wobec jednego z byłych najbliższych współpracowników Sancheza, Santosa Cerdana, toczy się śledztwo w sprawie udziału w organizacji przestępczej oraz ośmiu innych przestępstw.

W ostatnich tygodniach śledztwem objęty został również sojusznik Sancheza, były premier Jose Luis Rodriguez Zapatero, w związku z zarzutami o handel wpływami, udział w organizacji przestępczej oraz fałszowanie dokumentów. Z zarzutami o korupcję zmagają się również żona i brat Sancheza.

Premier oświadczył w czerwcu w parlamencie, że nigdy nie miał wiedzy o przypadkach korupcji w swojej partii i nigdy nie tolerowałby jej przypadków. Podkreślił, że zarzuty pod adresem członków jego rodziny to przejaw walki politycznej i oskarżył opozycję o "tworzenie wrażenia powszechnej korupcji".

Korupcja jest stałym problemem w Hiszpanii. W 2018 roku jedna z największych afer korupcyjnych w historii kraju, znana jako afera Guertel, przyczyniła się do upadku rządu Mariano Rajoya z Partii Ludowej (PP), co zapoczątkowało trwające dotąd rządy PSOE.

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Źródło: PAP
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Tagi:
HiszpaniaPedro Sanchez
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