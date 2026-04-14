Świat

Rozmowy o rozejmie bez ważnego gracza? "Nie jesteśmy zainteresowani"

Naim Kassem
Atak Izraela na Liban (8.04)
Źródło: Reuters
Libańskie władze zostały wezwane przez przywódcę terrorystycznego Hezbollahu Naima Kassema do rezygnacji z zaplanowanych na wtorek bezpośrednich rozmów z Izraelem na temat zawieszenia broni. Kassem twierdzi, że negocjacje te są pozbawione sensu i będą niewiążące dla jego organizacji.

W przeddzień zaplanowanych na wtorek negocjacji lider Hezbollahu Naim Kassem oznajmił w wystąpieniu telewizyjnym, że Hezbollah nie zrezygnuje z walki z Izraelem, który prowadzi ostrzał jego pozycji w Libanie.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Donald Trump stawia sprawę jasno w sprawie Libanu

Również w poniedziałek Wafik Safa, wysoki rangą członek rady politycznej Hezbollahu, powiedział agencji AP, że nie dostosują się do żadnych ustaleń poczynionych podczas spotkania ambasadorów, któremu jest "zdecydowanie przeciwny".

Naim Kassem

Źródło: Houssam Shbaro/Anadolu/Getty Images

- Jeśli chodzi o wynik negocjacji między Libanem a naszym izraelskim wrogiem, to nie jesteśmy nim w ogóle zainteresowani, a to, co ustalą, nie będzie dla nas wiążące - podkreślił.

Liban i Izrael mają negocjować w Waszyngtonie

Minister spraw zagranicznych Libanu Youssef Raggi poinformował wcześniej, że rozmowy ambasadorów w Waszyngtonie mają na celu doprowadzenie do rozejmu w konflikcie z Izraelem, a na platformie X napisał też, że podkreślają one niezależność Bejrutu od negocjacji USA - Iran.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu zapowiedział tymczasem, że negocjacje dotyczyć będą rozbrojenia Hezbollahu i "sformalizowania pokojowych stosunków" między obu krajami. Rzeczniczka Netanjahu Szosz Bedrosian podkreśliła jednak, że nie może być mowy o rozejmie w walce z Hezbollahem.

Mały kraj w cieniu wielkich graczy. Przesądzi o losie rozejmu?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Mały kraj w cieniu wielkich graczy. Przesądzi o losie rozejmu?

Marcin Złotkowski

W czwartek premier Libanu Nawaf Salam zwrócił się do wojska i sił bezpieczeństwa z nakazem zapewnienia, że broń będzie znajdowała się wyłącznie w rękach "legalnych sił bezpieczeństwa", innymi słowy - nie w rękach Hezbollahu.

Na początku marca rząd Libanu ogłosił, że militarne skrzydło Hezbollahu - który jest też partią polityczną - jest nielegalne.

OGLĄDAJ: Reset konstytucyjny? Zgorzelski: jak nie ma Trybunału, to konstytucja jest zbiorem życzeń
Zgorzelski

Reset konstytucyjny? Zgorzelski: jak nie ma Trybunału, to konstytucja jest zbiorem życzeń

Zgorzelski
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Houssam Shbaro/Anadolu/Getty Images

IzraelLibanUSAHezbollahKonflikt na Bliskim Wschodzie
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Pył z Sahary na zdjęciach satelitarnych
Pył z Sahary dociera do Polski. Gdzie będzie go najwięcej
METEO
Piotr Zgorzelski
Co zrobi PSL przed wyborami? "Nie jesteśmy na musiku"
Polska
imageTitle
Kolejne duże wyzwanie Polek w walce o mundial
EUROSPORT
imageTitle
Leon i spółka zatrzymali Projekt. Finał o krok
EUROSPORT
imageTitle
Multimedalista olimpijski zawiesza karierę w wieku 22 lat
EUROSPORT
GettyImages-225744514
Doradca Trumpa: ceny ropy osiągną szczyt w najbliższych tygodniach
BIZNES
imageTitle
Trudne zadanie Barcelony. O której rewanż z Atletico?
EUROSPORT
49 min
pc
Nie tylko wyścig zbrojeń. "Amerykanie naprawdę marzyli o locie na Księżyc"
Dawid Rydzek
26 min
Przemysław Czarnek
Premiera"Myślę, że stanowi pewnego rodzaju zagrożenie". "Maszynista" Czarnek
Czarno na białym
Nowe prawo stanowi m.in., że wiatraki będą mogły być stawiane w nie mniejszej niż dziesięciokrotność ich wysokości odległości od domów
Dylemat mieszkańców. Rząd chce zmienić prawo
BIZNES
imageTitle
Iga Świątek na czerwonym dywanie
EUROSPORT
Kim Jong Un
Korea Północna po raz pierwszy ujawniła taki test
Świat
Nowy asfalt na prawym pasie Alei Krakowskiej (zdjęcie ilustracyjne)
Zwężenie na wyjeździe z Warszawy. Kierowcy pojadą jednym pasem
WARSZAWA
Begona Gomes i Pedro Sanchez podczas wizyty w Pekinie
Kolejna afera w otoczeniu premiera. Tym razem chodzi o żonę
Świat
Amerykańska delegacja w Pakistanie
CNN ujawnia, co szykują ludzie Trumpa
Świat
Stacja paliw, paliwo, tankowanie
Ceny paliw. Tyle dziś kosztują
BIZNES
imageTitle
Świątek pierwszy raz o nowym trenerze
EUROSPORT
Donald Trump
"25. poprawka!". Nawet zwolennicy Trumpa mówią o odsunięciu go od władzy
Michał Sznajder
26413181
Ludzie prezydenta "zapędzili go w kozi róg"
Polska
Donald Trump
"Wiele osób nie zrozumiało". Vance skomentował aferę z grafiką Trumpa
Świat
Peter Magyar
Wizyta Magyara w Polsce, Trump atakuje papieża, USA blokują cieśninę Ormuz
Polska
Wiosna, ptaki budzą się do życia
Dziś nawet 18 stopni, ale powieje dość silny wiatr
METEO
imageTitle
Otwierają baseny dla Rosjan i Białorusinów
EUROSPORT
Viktor Orban
Orban opublikował oświadczenie. "Będziemy dalej walczyć"
Świat
Viktor Orban na wiecu w mieście Gyor
OBWE: Na Węgrzech nie było równych szans. Rządząca partia korzystała z przewag
Świat
Para królewska Wilhelm Aleksander i królowa Maksima przylecieli do Stanów Zjednoczonych
Kolacja i nocleg w Białym Domu. W kraju protestują
Świat
Obława na Ursynowie
Pościg i zderzenie z radiowozem. Policyjna obława na Ursynowie
WARSZAWA
imageTitle
Miedwiediew ukarany. Śmieszna grzywna za furię
EUROSPORT
Giełda, ZEA, rynek, rynki, maklerzy, inwestorzy
Rachunek dla Europy. "To pokazuje ogromny wpływ tego kryzysu"
BIZNES
imageTitle
Świątek poznała pierwszą rywalkę w Stuttgarcie
EUROSPORT

