Kissinger: NATO powinno dać Kijowowi gwarancje, koncepcja neutralnej Ukrainy nie ma dłużej sensu

"Być może spowoduje to, że Rosja zredefiniuje swoje historyczne stanowisko"

Kissinger dodał jednocześnie, że Stany Zjednoczone powinny wspierać militarnie Ukrainę, a w razie konieczności zintensyfikować to wsparcie, do momentu zawarcia zawieszenia broni. Według niego ważne jest jednak, aby nie eskalować konfliktu pomiędzy Rosją i Zachodem. - Być może spowoduje to, że Rosja zredefiniuje swoje historyczne stanowisko, które było mieszanką pociągu do kultury europejskiej i strachu przed dominacją Europy – stwierdził były sekretarz stanu USA.