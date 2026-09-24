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Świat

Weinstein skazany na 15 lat więzienia za przestępstwo seksualne

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Harvey Weinstein został skazany na 15 lat więzienia za przestępstwo seksualne
Harvey Weinstein na nagraniach archiwalnych
Źródło wideo: Reuters Archive
Źródło zdj. gł.: BARRY WILLIAMS/PAP/EPA
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Producent filmowy Harvey Weinstein został w środę skazany przez sąd na Manhattanie na 15 lat więzienia za przestępstwo seksualne wobec Miriam Haley, byłej asystentki produkcji programu "Project Runway". Wyrok kończy kolejny etap wieloletniej batalii sądowej, która stała się symbolem ruchu #MeToo.

Ława przysięgłych uznała w czerwcu Harveya Weinsteina za winnego przestępczego aktu seksualnego pierwszego stopnia. Miriam Haley zeznała, że w 2006 roku zmusił ją w swoim nowojorskim mieszkaniu do seksu oralnego. Mężczyzna nie przyznał się do winy - utrzymuje, że kontakty seksualne odbywały się za obopólną zgodą.

Przed ogłoszeniem wyroku Haley powiedziała, że filmowiec "wykorzystał swoją pozycję i władzę", co miało "niszczący wpływ na moje życie i poczucie bezpieczeństwa". - Dla mnie to wyrok dożywocia - dodała.

Prowadzący sprawę sędzia Curtis Farber ostro skrytykował byłego producenta. - Brałeś siłą to, co chciałeś, ale nigdy nie przyjąłeś odpowiedzialności - oświadczył przed wymierzeniem kary.

Harvey Weinstein został skazany na 15 lat więzienia za przestępstwo seksualne
Harvey Weinstein został skazany na 15 lat więzienia za przestępstwo seksualne
Źródło zdjęcia: BARRY WILLIAMS/PAP/EPA

Weinstein, który pojawił się w sądzie na wózku inwalidzkim, przeprosił "każdego, kogo mógł skrzywdzić swoimi działaniami". Powtórzył, że nie jest sprawcą przemocy seksualnej. - Nie jestem człowiekiem idealnym. Jestem człowiekiem, który popełniał błędy. Nie jestem człowiekiem stosującym przemoc - przekonywał.

Jak podaje NBC News, po odbyciu kary Weinstein będzie objęty pięcioletnim nadzorem sądowym i zostanie wpisany do rejestru przestępców seksualnych.

Procesy sądowe Harveya Weinsteina

Środowy wyrok jest kolejnym rozdziałem trwającej od lat sagi sądowej. W 2020 roku Weinstein został skazany w Nowym Jorku na 23 lata więzienia za przestępstwo seksualne wobec Haley i gwałt na młodej aktorce Jessice Mann.

Cztery lata później nowojorski sąd apelacyjny uchylił ten wyrok i nakazał, by ponownie przeprowadzić proces. Weinstein został ponownie uznany za winnego w sprawie Haley, ale jednocześnie uniewinniono go od zarzutu dotyczącego Kai Sokoli, a postępowanie związane z oskarżeniami Mann zakończyło się brakiem jednomyślnego werdyktu przysięgłych. Prokuratorzy zrezygnowali z kolejnej próby osądzenia go w tej sprawie.

NBC News przypomniało, że od 2022 roku Weinstein odbywa również karę wymierzoną przez sąd w Los Angeles za gwałt i napaści seksualne. Łącznie ponad 80 kobiet oskarżyło go o molestowanie lub przemoc seksualną.

Kim jest Harvey Weinstein?

Filmowiec należał do najpotężniejszych postaci Hollywood. Jego firma Miramax miała udział w powstaniu głośnych filmów, w tym "Pulp Fiction" i "Clerks - Sprzedawcy".

Jako producent "Zakochanego Szekspira" zdobył Oscara. Jego późniejsza wytwórnia The Weinstein Company stała za oscarowymi triumfami "Jak zostać królem" i "Artysty".

Harvey Weinstein uznany winnym
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Harvey Weinstein uznany winnym

Kariera producenta załamała się w 2017 roku po publikacjach "New York Timesa" i "New Yorkera", które ujawniły skalę wysuwanych wobec niego oskarżeń. Stały się zarazem jednym z impulsów rozwoju ruchu #MeToo.

Źródło: PAP
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Tagi:
Harvey WeinsteinUSAPrzemoc seksualnaPrzemoc wobec kobiet
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