Świat Weinstein skazany na 15 lat więzienia za przestępstwo seksualne Oprac. Adam Styczek |

Harvey Weinstein na nagraniach archiwalnych Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: BARRY WILLIAMS/PAP/EPA

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Ława przysięgłych uznała w czerwcu Harveya Weinsteina za winnego przestępczego aktu seksualnego pierwszego stopnia. Miriam Haley zeznała, że w 2006 roku zmusił ją w swoim nowojorskim mieszkaniu do seksu oralnego. Mężczyzna nie przyznał się do winy - utrzymuje, że kontakty seksualne odbywały się za obopólną zgodą.

Przed ogłoszeniem wyroku Haley powiedziała, że filmowiec "wykorzystał swoją pozycję i władzę", co miało "niszczący wpływ na moje życie i poczucie bezpieczeństwa". - Dla mnie to wyrok dożywocia - dodała.

Prowadzący sprawę sędzia Curtis Farber ostro skrytykował byłego producenta. - Brałeś siłą to, co chciałeś, ale nigdy nie przyjąłeś odpowiedzialności - oświadczył przed wymierzeniem kary.

Harvey Weinstein został skazany na 15 lat więzienia za przestępstwo seksualne Źródło zdjęcia: BARRY WILLIAMS/PAP/EPA

Weinstein, który pojawił się w sądzie na wózku inwalidzkim, przeprosił "każdego, kogo mógł skrzywdzić swoimi działaniami". Powtórzył, że nie jest sprawcą przemocy seksualnej. - Nie jestem człowiekiem idealnym. Jestem człowiekiem, który popełniał błędy. Nie jestem człowiekiem stosującym przemoc - przekonywał.

Jak podaje NBC News, po odbyciu kary Weinstein będzie objęty pięcioletnim nadzorem sądowym i zostanie wpisany do rejestru przestępców seksualnych.

Procesy sądowe Harveya Weinsteina

Środowy wyrok jest kolejnym rozdziałem trwającej od lat sagi sądowej. W 2020 roku Weinstein został skazany w Nowym Jorku na 23 lata więzienia za przestępstwo seksualne wobec Haley i gwałt na młodej aktorce Jessice Mann.

Cztery lata później nowojorski sąd apelacyjny uchylił ten wyrok i nakazał, by ponownie przeprowadzić proces. Weinstein został ponownie uznany za winnego w sprawie Haley, ale jednocześnie uniewinniono go od zarzutu dotyczącego Kai Sokoli, a postępowanie związane z oskarżeniami Mann zakończyło się brakiem jednomyślnego werdyktu przysięgłych. Prokuratorzy zrezygnowali z kolejnej próby osądzenia go w tej sprawie.

NBC News przypomniało, że od 2022 roku Weinstein odbywa również karę wymierzoną przez sąd w Los Angeles za gwałt i napaści seksualne. Łącznie ponad 80 kobiet oskarżyło go o molestowanie lub przemoc seksualną.

Kim jest Harvey Weinstein?

Filmowiec należał do najpotężniejszych postaci Hollywood. Jego firma Miramax miała udział w powstaniu głośnych filmów, w tym "Pulp Fiction" i "Clerks - Sprzedawcy".

Jako producent "Zakochanego Szekspira" zdobył Oscara. Jego późniejsza wytwórnia The Weinstein Company stała za oscarowymi triumfami "Jak zostać królem" i "Artysty".

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Kariera producenta załamała się w 2017 roku po publikacjach "New York Timesa" i "New Yorkera", które ujawniły skalę wysuwanych wobec niego oskarżeń. Stały się zarazem jednym z impulsów rozwoju ruchu #MeToo.