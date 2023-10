BBC: pod Strefą Gazy znajduje się sieć tuneli

Zdaniem Sił Obronnych Izraela (IDF) istnieją dwie warstwy Strefy Gazy. Z warstwy naziemnej korzystają palestyńscy cywile, druga, podziemna jest przeznaczona dla Hamasu. - To nie są bunkry dla cywilów z Gazy. Tylko dla Hamasu i innych organizacji terrorystycznych, które chcą dalej wystrzeliwać z nich rakiety na Izrael, planować operacje, umożliwiać przemieszczanie się terrorystów - powiedział w czwartek jeden z rzeczników IDF.

Budowa tuneli w Strefie Gazy rozpoczęła się jeszcze przed wycofaniem wojsk izraelskich i żydowskich osadników w 2005 roku, ale została zintensyfikowana, kiedy dwa lata później Hamas przejął kontrolę nad tym terytorium. Zarówno Izrael jak Egipt ograniczyły wówczas ze względów bezpieczeństwa przepływ towarów i osób przez granicę. W szczytowym okresie - twierdzi portal - prawie 2500 tuneli biegnących pod egipską granicą było wykorzystywanych do przemytu towarów handlowych, paliwa i broni przez Hamas oraz inne grupy bojowników.

Wtedy jednak Hamas i inne zbrojne ugrupowania przejęły budowę tuneli, by za ich pomocą atakować siły izraelskie. W 2006 r. terroryści użyli jednego z nich do zabicia dwóch izraelskich żołnierzy i porwania trzeciego. W 2013 roku do mieszkańców położonego w terenie nadgranicznym kibucu zaczęły docierać dziwne dźwięki. Zaalarmowany IDF odkrył tunel o długości 1,6 km leżący na głębokości 18 m, z betonowym stropem i ścianami.