Interwencja policji w Port-au-Prince Guerinault Louis/Anadolu Agency via Getty Images)

Haiti pogrążone w chaosie

Stan wyjątkowy ogłoszono w marcu w Departamencie Zachodnim, gdzie leży Port-au-Prince, w odpowiedzi na eskalację przemocy ze strony gangów i dwie masowe ucieczki z więzień, po których na wolności znalazły się tysiące skazanych przestępców. Później do obszarów objętych stanem wyjątkowym dodawano kolejne departamenty.

Od stycznia do maja w Haiti doszło do ponad trzech tysięcy zabójstw. Wojna gangów doprowadziła do wewnętrznego przesiedlenia ponad pół miliona ludzi, a blisko pięciu milionom Haitańczyków grozi głód.