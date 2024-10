Zamieszanie po zamknięciu lokali wyborczych. Wszyscy ogłosili zwycięstwo

W sobotę w Gruzji odbyły się wybory parlamentarne. Tuż po zakończeniu głosowania zwycięstwo ogłosiły zarówno prorosyjska partia rządząca Gruzińskie Marzenie jak i proeuropejska opozycja. W ocenie komentatorów to historyczne wybory, które zdeterminują przyszłość kraju i określą, po której stronie politycznej barykady stanie Tibilisi. Obierze kurs na Zachód, czy uczyni kolejny krok w stronę Moskwy.

Dwa inne sondaże - na zlecenie proopozycyjnych stacji Formula i Mtavari Arkhi - wskazują z kolei, że to ugrupowania opozycyjne będą w stanie wspólnie utworzyć większość w 150-osobowym parlamencie.

Obie strony ogłaszają zwycięstwo

- To rzadko się zdarza, by ta sama (rządząca - red.) partia osiągnęła taki sukces w tak trudnej sytuacji. To dobrze pokazuje talent narodu gruzińskiego - oświadczył Bidzina Iwaniszwili, były premier i założyciel partii Gruzińskie Marzenie, kilka minut po zakończeniu głosowania. - Zapewniam, że nasz kraj osiągnie wielki sukces w ciągu najbliższych czterech lat - dodał. W okolicy siedziby partii wystrzelono fajerwerki.