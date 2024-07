Seria utonięć na popularnej greckiej wyspie. Dwóch Polaków nie żyje

Portal parapolitika przekazał w weekend, że w ciągu jednego dnia odnotowano trzy utonięcia w Hersonissos i Chanii na wybrzeżu Morza Kreteńskiego. Z doniesień medialnych wynika, że w pierwszej z wymienionych miejscowości 45-letni Polak utonął w morzu w sobotę po południu. Według "Greek City Times" miał zignorować ostrzeżenia o dużych falach. Jak czytamy, znaleziono go później nieprzytomnego, ale nie udało się uratować mu życia - w miejscowym szpitalu stwierdzono jego zgon. W tej samej okolicy 90-letni Francuz zmarł podczas kąpieli w basenie. Z kolei w zachodniej części wyspy, na plaży w Chanii utonął 55-letni Polak, który "nurkował we wzburzonym morzu" - podaje parapolitika. Więcej szczegółów na temat ofiar nie podano, jednak według portalu Iefimerida wszyscy trzej zmarli w ciągu zaledwie kilku godzin.

Utonięcia w Grecji

W wyniku utonięć podczas odpoczynku nad wodą w Grecji życie traci rocznie około 350 osób. Większość zmarłych (80 procent) to osoby powyżej 60. roku życia - informowała grecka Organizacja Zdrowia Publicznego (EODY) na swojej stronie w lipcu ubiegłego roku. Według danych z 2022 roku 62 proc. utonięć w morzu ma miejsce na plażach bez ratownika. "To pokazuje, jak ważne jest zapewnienie odpowiedniej ochrony plaż przez ratowników (...) oraz jak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa" - podkreśliło EODY.

Jak zmniejszyć ryzyko utonięcia

Co robić, aby zmniejszyć ryzyko utonięcia? - Zabrać nasze życie może zwykły skurcz. To są rzeczy, które dzieją się na co dzień w naszym życiu - chwilę nas skurcz chwyci, rozmasujemy i idziemy dalej. W wodzie niestety tego nie możemy zrobić. Jak wiemy, to jest bardzo cicha śmierć. Gdy człowiek zacznie się topić, zachłyśnie się wodą, czy chwyci go skurcz, (...) naprawdę jest to bardzo groźne - mówił w TVN24 ratownik medyczny Kamil Wawrzyniak.