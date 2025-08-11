Pożar statku turystycznego koło Zakintos. "Wybuchła panika"

Pożar statku turystycznego na Zakintos (Grecja) Źródło: Grzegorz/Kontakt24

Jak podaje grecki portal ERT, w poniedziałek rano w rejonie Makris Gialos w północnej części wyspy Zakintos doszło do pożaru statku turystycznego. Ogień wybuchł w maszynowni jednostki.

Na pokładzie znajdowało się 168 turystów i siedmiu członków załogi. ERT podaje, że gdy zagrożenie wystąpiło, na pomoc natychmiast udała się straż przybrzeżna oraz właściciele znajdujących się w okolicy prywatnych łodzi, którzy pomogli w sprawnej ewakuacji.

W zdarzeniu nikt nie ucierpiał - wszyscy pasażerowie zostali bezpiecznie ewakuowani i przetransportowani do portu Agios Nikolaos na Zakintos. Ogień został ugaszony przez załogę statku.

Pożar statku na Zakintos Źródło: Grzegorz/Kontakt24

"Na statku wybuchła panika"

Informację o pożarze otrzymaliśmy również na Kontakt24. Skontaktował się z nami jeden z pasażerów statku, pan Grzegorz.

Pożar statku na Zakintos Źródło: Grzegorz/Kontakt24

- W pewnym momencie rejsu na pokładzie statku wybuchła panika, bo z maszynowni zaczął wydobywać się czarny dym. Okazało się, że doszło do pożaru silnika. Z łodzi (na pokładzie, której wybuchł pożar - red.) od razu został wysłany sygnał SOS. Po około 10 minutach przybyły po nas jednostki ratownicze - relacjonował. Dodał, że ewakuacja jest już zakończona i wszyscy pasażerowie są bezpieczni.