Pożar statku turystycznego koło Zakintos. "Wybuchła panika"

Jak podaje grecki portal ERT, w poniedziałek rano w rejonie Makris Gialos w północnej części wyspy Zakintos doszło do pożaru statku turystycznego. Ogień wybuchł w maszynowni jednostki.
Na pokładzie znajdowało się 168 turystów i siedmiu członków załogi. ERT podaje, że gdy zagrożenie wystąpiło, na pomoc natychmiast udała się straż przybrzeżna oraz właściciele znajdujących się w okolicy prywatnych łodzi, którzy pomogli w sprawnej ewakuacji.
W zdarzeniu nikt nie ucierpiał - wszyscy pasażerowie zostali bezpiecznie ewakuowani i przetransportowani do portu Agios Nikolaos na Zakintos. Ogień został ugaszony przez załogę statku.
"Na statku wybuchła panika"
Informację o pożarze otrzymaliśmy również na Kontakt24. Skontaktował się z nami jeden z pasażerów statku, pan Grzegorz.
- W pewnym momencie rejsu na pokładzie statku wybuchła panika, bo z maszynowni zaczął wydobywać się czarny dym. Okazało się, że doszło do pożaru silnika. Z łodzi (na pokładzie, której wybuchł pożar - red.) od razu został wysłany sygnał SOS. Po około 10 minutach przybyły po nas jednostki ratownicze - relacjonował. Dodał, że ewakuacja jest już zakończona i wszyscy pasażerowie są bezpieczni.
Autorka/Autor: pb//mm
Źródło: ERT, Kontakt24
Źródło zdjęcia głównego: Grzegorz/Kontakt24