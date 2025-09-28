Logo strona główna
Głosówki prosto z wojny. Polski Cyborg opowiada o pracy reportera wojennego

Paulina Dera
Paulina Dera
Michał Przedlacki
Michał Przedlacki
Źródło: Archiwum prywatne
Między jednym a drugim atakiem, między uderzeniem w dwóch rosyjskich żołnierzy chowających się w okopie a uderzeniem w jakiś ruski schron trochę dalej - zjedli wielkanocną paschę. Reporter wojenny Michał Przedlacki podczas swojego pobytu w Ukrainie opowiadał mi w wiadomościach głosowych o swojej codzienności, o pracy. W prostych żołnierskich słowach, bo taki język już wszedł mu tam w krew. Wojna zawsze zostawia ślady.Artykuł dostępny w subskrypcji

Michał Przedlacki jest reporterem "Superwizjera". Od blisko dwóch dekad pracuje w miejscach objętych wojną. Nie towarzyszy mu żadna ekipa, wszystko nagrywa sam. Od wybuchu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę spędził tam łącznie 1,5 roku, z czego większość na froncie. Był świadkiem bitew i walk o Kijów (Irpień, Moszczun, Horenka, Hostomel), obrony Północnej Sałtiwki, walk o Awdijewkę, Czasiw Jar, Bachmut, obrony Wuhłedaru, wyzwalania Kupiańska. Był w Chersoniu, Sumach, Iziumie, Biłohoriwce.

Przez miesiąc wysyłał nam głosówki (oznaczyliśmy je kursywą), dzień po dniu relacjonując w ten sposób, co widzi, myśli i czuje. Bez ogródek i cenzury.

Dzień pierwszy

Pierwszą wiadomość dostałam 15 kwietnia, tuż przed Wielkanocą.

Tego dnia wycofywał się z frontu na tyły. Jechał z operatorem dronów, przerażonym, że mogą zginąć - wciąż nie otrząsnął się z sytuacji, w której tydzień wcześniej był bliski śmierci. Pierwsze kilometry drogi to tak zwany odskok. Pędzili, ile się dało.

Ostatnie pięć kilometrów drogi na pozycję ukraińskiej artylerii to był horror. Szaleńcza droga, jazda przez pole. Gdzieś tam podobno dwa drony próbowały nas dopaść. Jednego słyszałem, jak zdetonował. Potem rozmawiałem z gościem, który tego drona z nas zdjął. Były na tyle blisko, że na takim gównianym systemiku do przechwytywania obrazu z dronów za kilkaset dolarów, widzieliśmy to, co widział dron rosyjski, który leciał w naszą stronę. Z terenu, w którym atakują ruskie drony, przeskoczyliśmy na tył frontu. Noc spędziłem w starej wiejskiej chatce, gdzie ulokowało się kilku oficerów brygady. Arsenij, ich dowódca, jest mi bliskim przyjacielem. Rozmawialiśmy, bo nie widzieliśmy się rok. Zjedliśmy i padłem. Na zdjęcia wyjechałem o czwartej w nocy. Włączyłem tylko ładowanie baterii w trzech kamerach.

Paulina Dera
Paulina Dera
