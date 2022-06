Ghislaine Maxwell skazana na 20 lat więzienia. Za pomoc Epsteinowi w wykorzystaniu seksualnym nieletnich

czytaj dalej

Prezydent Andrzej Duda dotarł do Hiszpanii na szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przed wylotem do Madrytu powiedział, że w koncepcji strategicznej NATO z 2010 roku Rosja była nazywana partnerem. - Jest czas najwyższy, by całkowicie zmienić to podejście. Dziś Rosja jest największym zagrożeniem dla państw NATO, przede wszystkim dla tych na wschodniej flance - oświadczył. Zapowiedział też zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego po powrocie ze szczytu.