Świat Wygrał walkę w Białym Domu, później padły obraźliwe słowa. "Co za hańba" Oprac. Ewa Żebrowska |

Gala MMA na terenie Białego Domu Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL

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Gala mieszanych sztuk walki na terenie Białego Domu odbyła się w niedzielę. Sama impreza z okazji uczczenia 250-lecia Stanów Zjednoczonych i 80. urodzin obecnego prezydenta budziła kontrowersje. Po jej zakończeniu na czołówki portali trafił też 28-letni zawodnik UFC Josh Hokit, który w sposób "bezczelnie obraźliwy" - jak ocenia amerykański "Newsweek" - wypowiedział się o Michelle Obamie.

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Co powiedział Hokit

Hokit, zawodnik wagi ciężkiej, pokonał swojego rodaka Derricka Lewisa w drugiej rundzie. Tuż po zwycięstwie podczas wywiadu prowadzonego przez Joe Rogana podziękował prezydentowi Donaldowi Trumpowi za zorganizowanie gali, po czym krzyknął: "I na koniec: Michelle Obama to mężczyzna. Mam rację, Ameryko?".

Zawodnik MMA Josh Hokit podczas gali na terenie Białego Domu Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL

Prowadzący nie skomentował tych słów. Część publiczności zaśmiała się, część wyglądała na skonsternowaną. - Panie i panowie, Josh Hokit - zakończył Joe Rogan. CNN relacjonuje, że kamery uchwyciły, jak Trump, słysząc komentarz dotyczący byłej pierwszej damy, "lekko się uśmiechał".

MMA FIGHTER JOSH HOKIT ON THE WHITE HOUSE LAWN: “MICHELLE OBAMA IS A MAN!” pic.twitter.com/lODK3EjtR4 — TheBlaze (@theblaze) June 15, 2026 Rozwiń

Fake news o Michelle Obamie

Fałszywe twierdzenia na temat płci Michelle Obamy to popularna w USA teoria spiskowa. Jej początku amerykańskie media upatrują w wypowiedzi aktorki Joan Rivers z 2014 roku, która stwierdziła, że Barack Obama jest gejem, a Michelle Obama osobą transpłciową. Odmówiła przeproszenia za te słowa. Wielokrotnie obalone twierdzenie powielał m.in. Errol Musk, ojciec Elona Muska, twierdząc, że była pierwsza dama Michelle Obama jest potajemnie mężczyzną, a były prezydent Barack Obama jest "queer".

W lutym tego roku Donald Trump udostępnił też na swoim koncie w portalu Truth Social nagranie o rasistowskim charakterze uderzające w Obamów, i również nie przeprosił za tę publikację.

Komentarze po słowach Hokita. "Co za hańba"

Były zawodowy futbolista NFL, Robert Griffin III, odniósł się do wypowiedzi Hokita, pisząc na X, że choć "wygrał najważniejszą walkę w swojej karierze w Białym Domu", to wykorzystał to w niewłaściwy sposób. "Co za hańba. Trzeba być naprawdę małym człowiekiem, żeby wykorzystać swój największy moment, by zaatakować kobietę, nazywając ją mężczyzną. Zwłaszcza biorąc pod uwagę historię nazywania czarnoskórych kobiet mężczyznami".

Czy Hokit zostanie ukarany grzywną lub karą? Według "Forbesa" tak się nie stanie, bo Dana White, prezes UFC, broni - jak mówi - "wolności słowa", niezależnie od tego, co mówią zawodnicy.

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