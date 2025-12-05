Nie żyje słynny architekt Frank Gehry. Projektował budynki znane na całym świecie

Frank O. Gehry Źródło: OLIVER KRATO/PAP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątek wieku 96 lat zmarł Frank Gehry, jeden z najsłynniejszych współczesnych architektów - poinformowała Meaghan Lloyd z jego pracowni architektonicznej Gehry Partners.

Frank Gehry urodził się w 1929 roku w Toronto jako Frank Goldberg. Jego rodzina od strony matki wywodziła się z Łodzi. W 1947 roku przeniósł się wraz z rodziną do Kalifornii, gdzie studiował architekturę na Uniwersytecie Południowej Kalifornii w Los Angeles.

Po ukończeniu studiów przez kilka lat nie mógł znaleźć swojego miejsca. Pracował w kilku firmach architektonicznych w Los Angeles, rozpoczął studia w Harvard Graduate School of Design, ale porzucił je bez uzyskania dyplomu, odbył roczną służbę w armii amerykańskiej, po czym przeprowadził się na rok do Paryża. Kiedy wrócił do Los Angeles w 1962 roku, jego żona zasugerowała mu, żeby zmienił nazwisko, aby nie borykać się z antysemityzmem.

Ikona architektury

Architekt zyskał sławę w latach 70. dzięki swojemu charakterystycznemu stylowi, łączącemu codzienne materiały ze złożonymi, dynamicznymi strukturami. Podejście Gehry'ego do architektury opisywano jako dekonstruktywistyczne, choć on sam długo sprzeciwiał się takiej kategoryzacji.

Budynki, które zaprojektował Frank Gehry Muzeum Guggenhaima w Bilbao Źródło: LUIS TEJIDO/PAP Walt Disney Concert Hall w Los Angeles Źródło: Pavel Vesely/PAP Budynek Muzeum Fundacji Louisa Vuittona w Paryżu Źródło: Tuul and Bruno Morandi/Alamy Stock Photo/PAP Muzeum Pop Kultury w Seattle Źródło: Florencia Maisonnave/Shutterstock Neuer Zollhof w Duesseldorfie Źródło: Horst Ossinger/PAP Gehry Tower w Hanowerze Źródło: Diego Grandi/Shutterstock MARTa Herford - muzeum w Herfordzie w Niemczech Źródło: Franz-Peter Tschauner/PAP 8 Spruce Street Beekman Tower Źródło: elbud/Shutterstock Tańczący Dom w Pradze Źródło: Martin Sterba/PAP Tańczący Dom w Pradze Źródło: Martin Sterba/PAP

W 1989 roku otrzymał Nagrodę Pritzkera, najważniejsze światowe wyróżnienie w dziedzinie architektury. Gehry był jednym z pierwszych architektów, który dostrzegł potencjał oprogramowania komputerowego, dzięki któremu był w stanie projektować coraz bardziej ekscentryczne kształty.

Światowy rozgłos Gehry zdobył dzięki Muzeum Guggenheima w Bilbao, które zostało ukończone w 1997 roku i jest symbolem tego miasta oraz jednym z najbardziej charakterystycznych budynków współczesnej architektury.

"Nowe Muzeum Guggenheima zaproponowało świeże, dynamiczne podejście: architekturę, której urok tkwił w zachwycających, wielkoformatowych krzywiznach, możliwych do uzyskania dzięki oprogramowaniu do projektowania i niemal idealnie nadających się do fotografii architektury oraz prezentacji na łamach gazet i magazynów. Nagle miasta i muzea zaczęły zabiegać o zatrudnienie Gehry'ego - lub innego członka rosnącej klasy czołowych architektów, tzw. starchitektów - aby spróbować powtórzyć sukces, jaki odniósł nowy Guggenheim, przyciągając uwagę i pieniądze turystów. Sukces ten zyskał nawet własną nazwę: efekt Bilbao" - napisał dziennik "Los Angeles Times".

Frank O. Gehry Źródło: OLIVER KRATO/PAP

Reuters przypomniał, że w wywiadzie dla magazynu "Vanity Fair" Frank Gehry wspomniał, że kiedy pierwszy raz zobaczył na żywo bryłę muzeum w Bilbao, to krzyknął do siebie: "o mój Boże, co ja zrobiłem tym ludziom?". Dodał, że zajęło mu kilka lat, zanim sam polubił ten budynek.

Inne słynne dzieła Gehry'ego to Tańczący Dom w Pradze (1996), zespół budynków Neuer Zollhof w Duesseldorfie (1999), Muzeum Popkultury w Seattle (2000), Gehry Tower w Hanowerze (2001), Walt Disney Concert Hall w Los Angeles (2003), wieżowiec 8 Spruce Tower w Nowym Jorku (2010), Muzeum Fundacji Louisa Vuittona w Paryżu (2014).

Jak poinformowała Meaghan Lloyd, Gehry zmarł w piątek w swoim domu w Santa Monica po krótkiej chorobie układu oddechowego.