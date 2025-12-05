Nie żyje słynny architekt Frank Gehry. Projektował budynki znane na całym świecie

W piątek wieku 96 lat zmarł Frank Gehry, jeden z najsłynniejszych współczesnych architektów - poinformowała Meaghan Lloyd z jego pracowni architektonicznej Gehry Partners.
Frank Gehry urodził się w 1929 roku w Toronto jako Frank Goldberg. Jego rodzina od strony matki wywodziła się z Łodzi. W 1947 roku przeniósł się wraz z rodziną do Kalifornii, gdzie studiował architekturę na Uniwersytecie Południowej Kalifornii w Los Angeles.
Po ukończeniu studiów przez kilka lat nie mógł znaleźć swojego miejsca. Pracował w kilku firmach architektonicznych w Los Angeles, rozpoczął studia w Harvard Graduate School of Design, ale porzucił je bez uzyskania dyplomu, odbył roczną służbę w armii amerykańskiej, po czym przeprowadził się na rok do Paryża. Kiedy wrócił do Los Angeles w 1962 roku, jego żona zasugerowała mu, żeby zmienił nazwisko, aby nie borykać się z antysemityzmem.
Ikona architektury
Architekt zyskał sławę w latach 70. dzięki swojemu charakterystycznemu stylowi, łączącemu codzienne materiały ze złożonymi, dynamicznymi strukturami. Podejście Gehry'ego do architektury opisywano jako dekonstruktywistyczne, choć on sam długo sprzeciwiał się takiej kategoryzacji.
W 1989 roku otrzymał Nagrodę Pritzkera, najważniejsze światowe wyróżnienie w dziedzinie architektury. Gehry był jednym z pierwszych architektów, który dostrzegł potencjał oprogramowania komputerowego, dzięki któremu był w stanie projektować coraz bardziej ekscentryczne kształty.
Światowy rozgłos Gehry zdobył dzięki Muzeum Guggenheima w Bilbao, które zostało ukończone w 1997 roku i jest symbolem tego miasta oraz jednym z najbardziej charakterystycznych budynków współczesnej architektury.
"Nowe Muzeum Guggenheima zaproponowało świeże, dynamiczne podejście: architekturę, której urok tkwił w zachwycających, wielkoformatowych krzywiznach, możliwych do uzyskania dzięki oprogramowaniu do projektowania i niemal idealnie nadających się do fotografii architektury oraz prezentacji na łamach gazet i magazynów. Nagle miasta i muzea zaczęły zabiegać o zatrudnienie Gehry'ego - lub innego członka rosnącej klasy czołowych architektów, tzw. starchitektów - aby spróbować powtórzyć sukces, jaki odniósł nowy Guggenheim, przyciągając uwagę i pieniądze turystów. Sukces ten zyskał nawet własną nazwę: efekt Bilbao" - napisał dziennik "Los Angeles Times".
Reuters przypomniał, że w wywiadzie dla magazynu "Vanity Fair" Frank Gehry wspomniał, że kiedy pierwszy raz zobaczył na żywo bryłę muzeum w Bilbao, to krzyknął do siebie: "o mój Boże, co ja zrobiłem tym ludziom?". Dodał, że zajęło mu kilka lat, zanim sam polubił ten budynek.
Inne słynne dzieła Gehry'ego to Tańczący Dom w Pradze (1996), zespół budynków Neuer Zollhof w Duesseldorfie (1999), Muzeum Popkultury w Seattle (2000), Gehry Tower w Hanowerze (2001), Walt Disney Concert Hall w Los Angeles (2003), wieżowiec 8 Spruce Tower w Nowym Jorku (2010), Muzeum Fundacji Louisa Vuittona w Paryżu (2014).
Jak poinformowała Meaghan Lloyd, Gehry zmarł w piątek w swoim domu w Santa Monica po krótkiej chorobie układu oddechowego.
Autorka/Autor: fil/kab
Źródło: PAP, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: OLIVER KRATO/PAP