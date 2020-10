Pięć osób zginęło w zderzeniu samolotów. Jedna z maszyn spadła tuż obok domu

Mniejszym samolotem, zaliczanym do klasy ultralekkich (ULM), podróżowały dwie osoby, które poniosły śmierć. Maszyna spadła na ogrodzenie domu niedaleko miejscowości Loches, odległej o około 46 kilometrów na południowy wschód od Tours, i stanęła w płomieniach. Nikomu poza pasażerami samolotu nic się nie stało.

Dwa małe samoloty zderzyły się w powietrzu we francuskim Tours

Zderzenie w powietrzu

Do zderzeń lekkich samolotów w powietrzu dochodzi stosunkowo rzadko. We Francji do tragicznego wypadku tego rodzaju doszło w 1998 roku u wybrzeży Bretanii. W zderzeniu samolotu typu Beechcraft 1900D i innej lekkiej maszyny zginęło 15 osób.