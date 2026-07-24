Świat Zakon przeprasza. "Żadne słowa nie są na miarę wyrządzonego zła" Adrian Wróbel |

Francuscy lasalianie przepraszają za przemoc wobec uczniów (nagranie poglądowe) Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: Benjamin Crone/Shutterstock

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"Dobrze zdajemy sobie sprawę, że żadne słowa nie są na miarę wyrządzonego zła" - głosi komunikat przekazany przez AFP. Podpisało go 30 administratorów szkół we Francji i innych państw Europy. Wyrazili oni "wstyd z powodu czynów popełnionych w przeszłości przez niektórych współbraci" i poprosili ofiary przemocy i przestępstw seksualnych o wybaczenie.

W komunikacie zapowiedziano także powołanie komisji, w składzie której nie będzie nikogo z zakonników. Prawnik zgromadzenia Matthias Pujos zapowiedział, że później zatrudniony zostanie świecki ekspert specjalizujący się w zapobieganiu przemocy.

Historia przemocy w szkołach zakonu

W lutym bieżącego roku o domniemanych przypadkach przemocy bądź agresji seksualnych w szkołach prowadzonych przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich poinformował Philippe Chemineau, który kieruje organizacją byłych uczniów. Oskarżenia dotyczą duchownych bądź nauczycieli świeckich. Większość z nich już nie żyje.

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Jak podaje AFP, czyny, o których mówią uczniowie, są przedawnione - doszło do nich w okresie od lat 50. do lat 90. XX wieku. Według szacunków Chemineau ofiarami było około 300 uczniów. Organizacja domaga się uznania odpowiedzialności za te czyny i utworzenia funduszu na rzecz odszkodowań.

Zgromadzenie w 2014 roku uruchomiło punkt zgłaszania przypadków przemocy i nadużyć. Do tej pory zarejestrowano 83 zgłoszenia. 78 spraw zakończyło się odszkodowaniami, których łączna suma wyniosła blisko 2,8 miliona euro.

Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich (bracia szkolni, lasalianie) zostało założone w XVII wieku we Francji przez św. Jana Chrzciciela de La Salle. Jest to instytut na prawie papieskim, który tworzą zakonnicy bez święceń kapłańskich. Obecnie kieruje we Francji 150 placówkami.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

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