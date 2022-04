Prezydent Duda i premier Morawiecki gratulują Emmanuelowi Macronowi

Premier Morawiecki pogratulował Macronowi

Przed pierwszą turą wyborów we Francji między prezydentem Macronem i premierem Morawieckim doszło do spięcia. Szef polskiego rządu zwrócił się do francuskiego przywódcy, pytając, co osiągnął w czasie negocjacji z Władimirem Putinem. W odpowiedzi w rozmowie z dziennikiem "Le Parisien" Macron zarzucił Morawieckiemu, że "jest skrajnie prawicowym antysemitą, który wyklucza osoby LGBT".