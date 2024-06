Francuzi zagłosowali. Są sondażowe wyniki

Co dalej?

Zgromadzenie Narodowe we Francji liczy 577 mandatów, po jednym z każdego okręgu wyborczego. Do bezwzględnej większości partia potrzebuje 289 mandatów. Mandat zdobywa kandydat, który w pierwszej turze głosowania uzyska większość głosów (50 proc. plus 1) przy frekwencji wynoszącej 25 procent.

Jaka jest rola parlamentu i prezydenta?

Kiedy prezydent i większość w parlamencie należą do tej samej partii, wszystko idzie dobrze. Jeśli nie, rząd może pogrążyć się w impasie. W obliczu coraz mniej przychylnych sondaży dla partii Macrona, prezydent Francji, któremu do końca kadencji pozostały trzy lata, może zostać zmuszony do mianowania premiera z partii opozycyjnej - pisze CNN. Niemniej jednak Macron obiecał, że dotrwa do końca swojej kadencji prezydenckiej.