Tajemnicze ukłucia w francuskich klubach nocnych. Zatrzymano dwóch podejrzanych

Zaczęło się od skargi młodej kobiety, która twierdziła, że została ukłuta strzykawką. Francuska prokuratura poinformowała, że zatrzymano dwóch mężczyzn w związku z tajemniczymi ukłuciami, do których dochodziło w klubach nocnych i dyskotekach. Obaj nie przyznają się do winy.

Dwaj zatrzymani mężczyźni pochodzenia tureckiego trafili do aresztu w Tulonie. Nie przyznają się do winy. U jednego z nich śledczy znaleźli cztery strzykawki, dwie igły i ampułki leku wydawanego wyłącznie na receptę - przekazała prokuratura, nie precyzując, jaki to lek. Podejrzany zapewniał, że przedmioty te należały do jego żony, pielęgniarki - podała stacja BFM TV.