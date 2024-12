Upadł francuski rząd

Parlament we Francji przyjął w środę wniosek o wotum nieufności wobec rządu Michela Barniera. Upadek gabinetu pogłębia niepewność polityczną, panującą w kraju od czasu przedterminowych wyborów w lipcu, w których żadna z formacji nie uzyskała parlamentarnej większości.

W Zgromadzeniu Narodowym Francji w środę po południu odbyło się głosowanie nad wotum nieufności wobec rządu premiera Michela Barniera. Wniosek został przyjęty przez izbę 331 głosami posłów skrajnej lewicy i skrajnej prawicy. Do przegłosowania niezbędnych było 289 głosów.

Oznacza to upadek rządu po zaledwie trzech miesiącach od objęcia urzędu przez 73-letniego Barniera na początku września. To pierwszy raz od 1962 roku, kiedy francuski rząd został obalony za pomocą wotum nieufności.

"Dotarliśmy do momentu prawdy"

Wcześniej odbyła się debata w parlamencie. - Dotarliśmy do momentu prawdy - oceniła z mównicy liderka skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen . - Stało się jasne, że po prostu kierujesz rządem pozbawionym demokratycznej legitymacji - dodała, zwracając się do Barniera.

Mówił też, że wykorzystana przez Barniera specjalna procedura do przeforsowania ustawy budżetowej bez głosowania jest "opcją preferowaną słabych rządów".

Sam Barnier broniąc swojego rządu mówił, że odsunięcie go od władzy nie rozwiąże problemów finansowych kraju. - Musimy przyjrzeć się realiom naszego zadłużenia - wskazywał.

Skąd wnioski o wotum nieufności wobec rządu

Jak pisze BBC, jego decyzja wynikała z tego, iż wiedział, że nie ma szans na uzyskanie głosów opozycji, których potrzebowałby do przyjęcia legislacji.

W reakcji na to partie opozycyjne złożyły wnioski o wotum nieufności. Pierwszy wniosek o wotum nieufności wniosło ponad 180 deputowanych lewicowego Nowego Frontu Ludowego (NFP). Drugi wniosek to inicjatywa skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego (RN) i grupy prawicowych posłów pod wodzą Erika Ciottiego, nienależących do RN, ale wspierających tę partię. Podpisało się pod nim 140 deputowanych.