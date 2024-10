Andy Kerbrat, poseł francuskiej skrajnie lewicowej Francji Nieujarzmionej, został przyłapany przez policję, gdy na ulicy kupił narkotyki od nieletniego dilera. 34-letni polityk potwierdził we wtorek w serwisie X, że zdarzenie miało miejsce 17 października. Według "Le Monde" Kerbrat nie został zatrzymany, ale wszczęto dochodzenie przeciwko niemu w związku z nielegalnym posiadaniem narkotyków. "Natychmiast przyznałem się do stawianych mi zarzutów" - napisał polityk w oświadczeniu.

Poseł kupował narkotyki

Polityk w wydanym oświadczeniu przyznał, że od dłuższego czasu zmaga się z uzależnieniem od narkotyków. Zapewnił, że będzie szukał pomocy, by poradzić sobie z problemem. "Uzależnienie to problem zdrowia publicznego i musi być tak traktowany" - napisał.

Kilku polityków wyraziło wsparcie dla 34-latka. Mathilde Panot z tej samej partii oceniła, że "uzależnienie to problem zdrowotny". "Przyznałeś się, idziesz na leczenie. Wróć do nas w dobrej formie" - napisała z kolei na X Sandrine Rousseau z partii Zieloni. Politycy z przeciwnej strony sceny politycznej skrytykowali jednak posła. Minister spraw wewnętrznych Bruno Retailleau podkreślił, że Kerbrat musi odpowiedzieć za swoje działania, zwłaszcza w czasie, gdy handel narkotykami doprowadza do wzrostu przemocy we francuskich miastach.