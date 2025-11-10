Nicolas Sarkozy wyjdzie z więzienia

Sąd rozpoczął rozpatrywanie wniosku Sarkozy'ego o zwolnienie z więzienia Źródło: TVN24

Nicolas Sarkozy, który był prezydentem w latach 2007-2012, został skazany na pięć lat pozbawienia wolności w sprawie dotyczącej domniemanego finansowania jego kampanii wyborczej przez Libię. 21 października trafił do więzienia, gdyż sąd nakazał mu rozpoczęcie od razu odbywanie kary. Od tego momentu miał prawo ubiegać się o zwolnienie i taki wniosek jego adwokaci złożyli natychmiast.

W poniedziałek sąd w Paryżu rozpatrzył wniosek. Decyzja zapadła po południu. Sarkozy ma wyjść z więzienia. Według nieoficjalnych informacji może do tego dojść jeszcze dziś.

Sarkozy ma wyjść z więzienia jeszcze dziś Źródło: EPA

Wcześniej prokurator Damien Brunet powiedział, że istnieje ryzyko wywierania presji na świadków, ale uznał, że prośba byłego prezydenta o zwolnienie z więzienia powinna zostać spełniona.

Są określił, że Sarkozy pozostanie " pod nadzorem sądowym". Nadzór może mieć różne formy - aresztu domowego i noszenia bransoletki elektronicznej, czy też zakazu kontaktu z pewnymi osobami.

Nicolas Sarkozy Źródło: TERESA SUAREZ/EPA/PAP

Sarkozy: to pozostawia ślady na każdym uwięzionym

Sarkozy, który uczestniczył w rozprawie przez łącze wideo, po raz kolejny przekonywał, że nie dopuścił się czynów, za które został skazany, czyli domniemanego finansowania jego kampanii wyborczej przez Libię. - Nigdy nie miałem pomysłu, ani szalonego zamiaru, by prosić o pieniądze (byłego przywódcy Libii Muammara) Kadafiego - powiedział były prezydent.

Przyznał też, że nie wyobrażał sobie, że w wieku 70 lat trafi do więzienia. Powiedział, że to "bardzo trudne" doświadczenie. - To pozostawia ślady na każdym uwięzionym - przyznał.

Przekonywał, że w razie zwolnienia będzie respektował wszelkie zobowiązania, które zostaną na niego nałożone. Podkreślił, że jego rodzina znajduje się we Francji. Na sali sądowej obecna była jego małżonka Carla Bruni i jeden z synów.

Carla Bruni Źródło: EPA

Kierując Sarkozy'ego do więzienia, sąd pierwszej instancji powołał się na "wyjątkową wagę" czynów, o które były prezydent został oskarżony. W przypadku wniosku o zwolnienie nie ma takiego kryterium. Sąd mógł nie zgodzić się na zwolnienie, jeśli uznałby, że istnieje ryzyko naciskania na świadków, ucieczki bądź ponownego popełnienia przestępstwa. Adwokaci Sarkozy'ego są przekonani, że żadne takie ryzyko nie istnieje w przypadku byłego prezydenta.

Wniosek o zwolnienie z więzienia jest niezależny od apelacji od wyroku, która będzie rozpatrywana osobno. Proces przed sądem wyższej instancji w sprawie apelacji od wyroku nie rozpocznie się wcześniej niż w styczniu 2026 roku.

Były prezydent Francji w więzieniu

Sarkozy jest pierwszym byłym prezydentem Francji, który trafił do więzienia w związku z wyrokiem sądowym. Drogę polityka do zakładu karnego relacjonowały najważniejsze media w kraju i na świecie. Towarzyszyła mu też jego żona Carla Bruni.

Nicolas Sarkozy udaje się do więzienia La Santé Źródło: TVN24, Reuters

70-latek został uznany za winnego finansowania przez Libię jego kampanii prezydenckiej w 2007 roku z pieniędzy rządu ówczesnego przywódcy Libii Muammara Kaddafiego. Sam utrzymuje, że jest niewinny. Do więziennej celi zabrał ze sobą powieść "Hrabia Monte Christo" opowiadającą o ucieczce z więzienia.

OGLĄDAJ: Cela niczym "mała kawalerka". Tak wyglądał pobyt Sarkozy'ego w więzieniu Zobacz cały materiał