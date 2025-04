Le Pen składa apelację. Do wyborów może zabraknąć czasu 

Francuska liderka skrajnej prawicy Marine Le Pen przybyła do sądu Źródło: Reuters

Marine Le Pen, liderka francuskiej skrajnej prawicy we wtorek złożyła apelację od wyroku sądu, który zakazuje jej ubiegania się o stanowiska publiczne przez pięć lat. Decyzja sądu oznacza, że Le Pen na ten moment nie może startować w wyborach na prezydenta Francji w 2027 roku.

Sąd wobec Marine Le Pen orzekł w poniedziałek karę więzienia na cztery lata, w tym dwa w zawieszeniu, pięcioletni zakaz ubiegania się o funkcje publiczne oraz karę grzywny. Wyrok to finał procesu, w którym była szefowa skrajnie prawicowego Zgromadzenia Narodowego i wielu innych członków tej partii było oskarżonych o fikcyjne zatrudnianie asystentów deputowanych w Parlamencie Europejskim.

Podczas gdy kara pozbawienia wolności nie będzie wykonana aż do wyczerpania drogi sądowej w sądach wyższej instancji, to zakaz ubiegania się o funkcje publiczne, w praktyce - zakaz udziału w wyborach - egzekwowany jest natychmiast.

We wtorek deputowana Zjednoczenia Narodowego Laure Lavalette poinformowała, że Le Pen złożyła apelację od wyroku sądu.

Apelacja od decyzji sądu w sprawie Le Pen

Możliwość rozpatrzenia apelacji przed wyborami prezydenckimi w 2027 roku, w których Le Pen chce startować, uważa się za technicznie możliwą, lecz trudną. Ocenia się, że proces w sądzie wyższej instancji może odbyć się najwcześniej za rok, czyli wiosną 2026 roku. Wyrok zapadłby po kolejnych kilku miesiącach - jak szacuje AFP - nie wcześniej niż jesienią 2026 roku.

AFP podaje przy tym, że w porównywalnych sprawach w ostatnich latach sąd wyższej instancji w Paryżu rozpatrywał sprawę nawet po dwóch latach.

Gdyby nawet stało się to po roku, to werdykt sądu wyższej instancji w sprawie Le Pen byłby znany na kilka miesięcy przed wyborami prezydenckimi, w których Le Pen chce kandydować. Odbędą się one wiosną 2027 roku.

Przygotowanie kandydatury i kampanii ocenia się jako trudne w tych warunkach. Wciąż pozostaje też pytanie, czy sąd wyższej instancji uchyli wyrok wydany przez sąd niższej instancji, w tym zakaz startu w wyborach.

Marine Le Pen z pięcioletnim zakazem ubiegania się o stanowiska publiczne

W razie niepowodzenia Le Pen ma jeszcze możliwość odwołania się do Sądu Kasacyjnego, odpowiednika Sądu Najwyższego. Jeśli orzeknie on, że wyrok został wydany niezgodnie z prawem, sprawa jest odsyłana do ponownego rozpatrzenia, już w innym sądzie apelacyjnym. Po wyczerpaniu drogi prawnej we Francji możliwe jest zwrócenie się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Pięcioletni zakaz ubiegania się o funkcje publiczne oznacza, że w razie rozpisania przedterminowych wyborów parlamentarnych Le Pen nie mogłaby się ubiegać o mandat deputowanej. Natomiast formalnie nie ma przeszkód, by w razie wygranej jej Zjednoczenia Narodowego w wyborach parlamentarnych stanęła na czele rządu. Premiera powołuje we Francji prezydent.

We Francji prezydent ma możliwość ułaskawienia osoby skazanej, jednak następuje to po wyczerpaniu drogi sądowej.