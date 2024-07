Mbappe: nie możemy oddać władzy w ręce tych ludzi

Kapitan piłkarskiej reprezentacji Francji Kylian Mbappe uważa, że zagłosowanie w drugiej turze wyborów parlamentarnych, która odbędzie się w niedzielę 7 lipca, to konieczność, zwłaszcza że wynik pierwszej tury był "katastrofalny".

- Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej głosowanie jest konieczne. To jest naprawdę konieczność. Nie możemy oddać władzy w ręce tych ludzi, to jest naprawdę ważne. Widzieliśmy wyniki, są katastrofalne - powiedział kapitan piłkarskiej reprezentacji Francji Kylian Mbappe na konferencji prasowej dzień przed ćwierćfinałowym meczem Francji z Portugalią w ramach Euro 2024.

Piłkarz nie odniósł się bezpośrednio do skrajnie prawicowej partii Zjednoczenie Narodowe (RN), która odniosła zwycięstwo w pierwszej turze wyborów .

Jednak Mbappe w humorystyczny sposób wyraził swoją opinię na temat sytuacji politycznej. Gdy siedzący na skraju sali konferencyjnej dziennikarz próbował zadać mu pytanie, ten nie mógł go dostrzec.

Wtedy reporter powiedział, że siedzi w skrajnym, lewym rogu sali. Mbappe dostrzegł go wówczas i odpowiedział - nawiązując do RN - że na szczęście nie siedzi w skrajnie prawym rogu pomieszczenia, co wywołało salwę śmiechu.