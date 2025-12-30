Clooney i jego bliscy otrzymali obywatelstwo francuskie

Amal i George Clooneyowie są małżeństwem od września 2014 roku (wideo archiwalne) Źródło: Reuters Archive

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Hollywoodzki gwiazdor George Clooney otrzymał obywatelstwo Francji wraz z żoną, Amal i dwójką ich dzieci - podała w poniedziałek AFP. Decyzję o przyznaniu obywatelstwa opublikował w sobotę dziennik urzędowy - Journal Officiel, a nagłośnił ją tygodnik "Paris Match".

Clooney i jego rodzina od 2021 roku są właścicielami posiadłości w Brignoles na południu Francji.

George Clooney Źródło: FABIO FRUSTACI/EPA/PAP

- Lubię kulturę francuską i wasz język, choć nadal jestem tak samo kiepski po 400 dniach nauki - powiedział aktor na początku grudnia w radiu RTL. - Tutaj nie robią zdjęć waszym dzieciakom, nie ma paparazzich ukrywających się przy wyjściu ze szkoły. Dla nas to jest najważniejsze - dodał.

O zamiarze ubiegania się o obywatelstwo Francji informował niedawno rodak Clooney'a, reżyser Jim Jarmusch.

Clooney od dekad należy do grona najsłynniejszych i najbardziej lubianych aktorów Fabryki Snów. Znany jest z takich produkcji, jak "Syriana", "Tajne przez poufne", "Cienka czerwona linia" czy "Grawitacja". Wspólnie z żoną, wziętą prawniczką, prowadzi fundację Clooney Na Rzecz Sprawiedliwości (CFJ), która broni praw kobiet i wolności słowa w ponad 40 krajach.

OGLĄDAJ: "Prezydent Nawrocki powinien się skupić na trzech stolicach: Waszyngtonie, Brukseli i Kijowie"