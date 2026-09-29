Świat Rekordowo niskie poparcie dla Macrona. Wskazano przyczynę Paulina Borowska |

Spotkanie Emmanuela Macrona z Wołodymyrem Zełenskim w Paryżu Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/BENOIT TESSIER / POOL

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Nowy sondaż pracowni Odoxa-Mascaret dla Public Sénat ukazał się we wtorek. Wynika z niego, że poparcie dla Emmanuela Macrona wynosi obecnie jedynie 18 proc. i jest o 7 punktów procentowych niższe niż w końcówce czerwca. Jak zauważają autorzy, jest to najniższy poziom w historii dziewięcioletniej prezydentury Macrona.

Francuskie media podają, że - wraz z prezydentem - niskie poparcie notuje też rząd. Pozytywne opinie o premierze Francji Sébastienie Lecornu wyraża tylko 24 proc. Francuzów (spadek o 8 punktów procentowych).

Przyczyny niskiego poparcia

Według "Public Senat" za spadkiem poparcia dla Macrona i rządu stoi między innymi wzrost kosztów paliwa, związany z sytuacją międzynarodową. "Ten wzrost niepopularności władzy wynika prawdopodobnie z narastającego niezadowolenia spowodowanego wzrostem cen benzyny i oleju napędowego, a przede wszystkim z reakcji rządu, uznanej przez Francuzów za zdecydowanie niewystarczającą" - zauważył Gaël Sliman, prezes pracowni Odoxa.

Tak oceniło ją 75 proc. badanych, a 62 proc. uważa, że rząd powinien przeznaczyć na rozwiązanie problemu więcej środków mimo rosnącego deficytu budżetowego. Z badania wynika jednak też, że większość ankietowanych (83 proc.) wyraża zaniepokojenie poziomem zadłużenia kraju i niepokój ten odczuwają przedstawiciele wszystkich opcji politycznych.

Z drugiej strony na szczycie poparcia plasuje się duet skrajnej prawicy - Marine Le Pen i Jordan Bardella. 35 proc. Francuzów twierdzi, że popiera ich politykę.

Sondaż Odoxa-Mascaret przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1005 Francuzów powyżej 18. roku życia w dniach 23-24 września.

Redagował AM