Papieska trumna przeniesiona. Trzy dni na pożegnanie

Otwarta trumna papieża Franciszka w kaplicy Domu Świętej Marty Źródło: Reuters/TVN24

Trumna z ciałem Franciszka została przeniesiona do Bazyliki Świętego Piotra. Od dziś wierni będą mogli oddawać hołd zmarłemu papieżowi. Watykan poinformował, w jakich godzinach dostępna będzie świątynia. Zgodnie z życzeniem Franciszka, jego trumna pozostanie zamknięta.

Dowiedz się więcej: Watykan. Przeniesienie trumny Franciszka NA ŻYWO

Kluczowe fakty: Trumna znajdowała się w kaplicy Domu Świętej Marty w Watykanie, ale w środę rano została zamknięta i przeniesiona do Bazyliki Świętego Piotra, by mogli stanąć przy niej wierni.

Hołd papieżowi będzie można oddawać przez trzy dni.

Ciało zmarłego w poniedziałek rano Franciszka zostało złożone tego samego dnia do trumny po krótkiej ceremonii. Do środowego poranka pozostawało ono w kaplicy Domu Świętej Marty, w którym papież mieszkał przez 12 lat i gdzie zmarł.

W środę po godzinie 9.35 trumna została przeniesiona Bazyliki Świętego Piotra.

Ceremonia przeniesienia trumny z ciałem papieża Źródło: Reuters

Świątynia będzie otwarta dla wiernych od godziny 11 do północy. W czwartek wierni będą mogli oddać hołd przy trumnie papieża w godzinach od 7 rano do północy, a w piątek od 7 do 19.

Zgodnie z życzeniem Franciszka jego trumna będzie wtedy zamknięta.

W sobotę o godzinie 10 na placu Świętego Piotra odbędzie się msza pogrzebowa papieża, po której zostanie on pochowany zgodnie ze swoim życzeniem w Bazylice Matki Bożej Większej.

Konklawe - wybór nowego papieża - rozpocznie się według nieoficjalnych doniesień między 5 a 10 maja.