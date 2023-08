Była półnaga, miała ogoloną głowę. Mówi, że mąż więził ją od 12 lat

czytaj dalej

W pobliżu portu Derince w zachodniej Turcji doszło do eksplozji w magazynach zboża - przekazał gubernator prowincji Kocaeli Seddar Yavuz. Poinformował, że rannych zostało co najmniej 12 osób. Poszkodowani trafili do szpitala. Moment wybuchu uchwyciły portowe kamery.