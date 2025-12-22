Logo strona główna
Świat

Finlandia podnosi wiek rezerwistów

Finlandia. Ćwiczenia wojska, zdjęcie z lutego 2024 roku
Łódź patrolowa fińskiej Straży Granicznej
Finlandia podniosła właśnie wiek rezerwistów do 65 roku życia. W 2031 r. kraj chce mieć rezerwę liczącą milion osób. Na niej opiera swoje bezpieczeństwo.

Obecnie górna granica wieku rezerwistów wynosi 50 lat, a dla oficerów i podoficerów to 60 lat, ale Finlandia zmienia tę zasadę. Każdy Fin podlegający obowiązkowej służbie, niezależnie od stopnia wojskowego, będzie przebywać w rezerwie do końca roku, w którym ukończy 65 lat - wynika z ustawy, którą w poniedziałek podpisał prezydent Alexander Stubb.

- Za sprawą tej reformy liczba rezerwistów wzrośnie o 125 tys. osób w ciągu pięcioletniego okresu przejściowego, by w 2031 r. całkowita liczebność fińskiej rezerwy osiągnęła poziom około miliona osób - powiedział szef resortu obrony Antti Hakkanen, przypominając, że rozległa rezerwa to fundament fińskiej obrony narodowej.

tatiana
Wspólne ćwiczenia fińskich i szwedzkich żołnierzy
Źródło: Reuters

- To sygnał, że Finlandia dba o swoje bezpieczeństwo teraz i będzie dbała w przyszłości - dodał.

Podniesienie wieku rezerwistów "daje siłom zbrojnym więcej możliwości przy obsadzaniu wykwalifikowanych osób na kluczowych stanowiskach w wyjątkowych okolicznościach, niezależnie od stopnia wojskowego" - podkreślono w komunikacie ministerstwa.

Finlandia zwiększa rezerwę wojskową

O zmianie wieku rezerwistów zaczęto dyskutować w Finlandii w związku ze zbrojną napaścią Rosji na Ukrainę na początku 2022 r. oraz wraz z przyjęciem Finlandii do NATO (w 2023 r.).

Finlandia jest jednym z niewielu krajów europejskich, który po zakończeniu zimnej wojny nie zrezygnował w latach 90. z powszechnego obowiązku służby wojskowej i w którym - jak deklarują władze - armia oparta na licznej rezerwie będzie w dalszym ciągu podstawą bezpieczeństwa

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Premier Finlandii Petteri Orpo przed Szczytem Wschodniej Flanki w Helsinkach
"Przeniosą swoje siły zbrojne w pobliże naszej granicy"
Okręt podwodny ORP Orzeł
Sikorski zwołał pilne spotkanie 10 państw
Polska
Powszechne szkolenia wojskowe (zdjęcie ilustracyjne)
Przywrócenie poboru wojskowego? "Powinniśmy to zrobić"
Polska

Obecnie w liczącej 5,5 mln mieszkańców Finlandii w rezerwie pozostaje około 870 tys. obywateli. W okresie wojny siły zbrojne liczą 280 tys. żołnierzy, a ich stan osobowy uzupełnia się w miarę potrzeby siłami rezerwy.

Pobór w krajach UE

Pełny pobór do wojska jest przeprowadzany w Unii Europejskiej jedynie w Grecji, Cyprze, Austrii i Finlandii. Poza tym, kraje skandynawskie i bałtyckie wzywają do służby tylko część dostępnego stanu osobowego.

Długość obowiązkowej służby wojskowej waha się od sześciu do 15 miesięcy w zależności od kraju.

Poza Danią i Szwecją pobór nie obejmuje kobiet.

Mapa poboru do wojska na świecie
Mapa poboru do wojska na świecie

Autorka/Autor: aaw/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Facebook/Puolustusvoimat - Försvarsmakten

