Mężczyzna z zakazem zbliżania się do byłej premier

Była premier Finlandii Sanna Marin wystąpiła o zakaz zbliżania się wobec trzydziestokilkuletniego mężczyzny - informują fińskie media. W sądzie zeznała, że miał on między innymi próbować wejść do jej mieszkania. Sędzia przychylił się do wniosku Marin.

Jak informują fińskie media, w piątek rano Sanna Marin stawiła się przed sądem okręgowym w Helsinkach w związku ze złożonym przez nią wnioskiem o wydanie zakazu zbliżania się wobec mężczyzny w wieku trzydziestu kilku lat. Gazeta "Helsingin Sanomat" podaje, że sąd przychylił się do wniosku byłej premier i wydał stosowny zakaz, który ma obowiązywać przez kolejny rok, do 9 stycznia 2026 roku. Domniemany stalker nie może nawiązywać żadnego kontaktu z Marin ani zbliżać się do niej na określoną odległość.

Sanna Marin na sali sądowej 17 stycznia PAP/EPA/KIMMO BRANDT

Mężczyzna z zakazem zbliżania się do Sanny Marin

Według gazety w trakcie rozprawy Marin zeznała, że mężczyzna próbował wejść do jej mieszkania, co potwierdzili także świadkowie, oraz przebywał na klatce schodowej i w okolicy budynku. On sam zaprzeczył takiej wersji wydarzeń, jednak sąd uznał ją za niewiarygodną.

Tożsamość mężczyzny nie jest znana. Według mediów nie jest on osobą publiczną. Portal Iltalehti podaje, że ten sam mężczyzna otrzymał już wcześniej zakaz zbliżania się do innej kobiety, a policja podejrzewa, że śledził Marin od początku grudnia do czasu świąt. Na zdjęciach wykonanych na sali sądowej ubrany jest w różową bluzę. Między nim a byłą premier postawiono specjalny parawan, by nie mogli się widzieć.

Mężczyzna, wobec którego Sanna Marin wystąpiła o zakaz zbliżania się (z prawej) PAP/EPA/KIMMO BRANDT

Media zauważają, że w Finlandii zakazy zbliżania się zazwyczaj wystawiane są w celu ochrony osób przed nękaniem, groźbami lub niechcianym kontaktem. Naruszenie zakazu może skutkować nałożeniem grzywny lub pozbawieniem wolności.

Sanna Marin, obejmując urząd premiera, była jedną z najmłodszych liderek w Europie - miała 34 lata. Kierowała fińskim rządem w latach 2019-2023, do przegranych przez jej partię wyborów. We wrześniu tego samego roku poinformowała, że odchodzi z polityki i została doradczynią strategiczną w Instytucie Tony'ego Blaira.

Źródło: Politico, Helsingin Sanomat