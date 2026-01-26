Logo strona główna
Świat

Katastrofa statku. Nie żyje 15 osób, wielu zaginionych

Filipiński członek załogi statku towarowego M/V Devon Bay otrzymuje pomoc po zejściu ze statku
Katastrofa statku u wybrzeży prowincji Basilan
Źródło: Reuters
Na południu Filipin u wybrzeży prowincji Basilan wywrócił się statek pasażerski przewożący 359 osób. Jak dotąd udało się uratować 316 z nich. Trwa akcja ratunkowa.

Do wypadku doszło w poniedziałek krótko przed godziną 2 czasu lokalnego. Statek pasażerski MV Trisha Kerstin 3 płynął do Jolo w prowincji Sulu, po wypłynięciu z Zamboanga. Filipińska Straż Przybrzeżna poinformowała, że ​​na pokładzie statku znajdowało się 332 pasażerów i 27 członków załogi.

Co najmniej 15 osób zginęło a 28 uważa się za zaginione. Jak podały władze, powołując się na służby ratunkowe, 316 osób zdołano uratować. Akcja poszukiwawczo-ratownicza nadal trwa. Uczestniczą w niej statki, samoloty i łodzie rybackie.

Filipiński członek załogi statku towarowego M/V Devon Bay otrzymuje pomoc po zejściu ze statku
Filipiński członek załogi statku towarowego M/V Devon Bay otrzymuje pomoc po zejściu ze statku
Źródło: PAP/EPA/ROLEX DELA PENA

Dowódca straży przybrzeżnej Romel Dua z południowego okręgu Mindanao poinformował w radiu DZBB, że trwa dochodzenie w celu ustalenia przyczyn wypadku. Zdaniem straży przybrzeżnej, jednostka miała problemy techniczne. Prom zatonął w nocy w odległości około pięciu kilometrów od wybrzeża wyspy Baluk-Baluk w prowincji Basilian.

Ocaleni trafiają do portu Isabela na Mindanao

Gubernator Basilan, Mujiv Hataman, udostępnił na Facebooku nagrania z portu Isabela na Mindanao, na których widać, jak ocaleni są wyprowadzani z łodzi – niektórzy owinięci są w koce termiczne, a inni noszeni na noszach.

Filipińscy członkowie załogi statku towarowego M/V Devon Bay schodzą na ląd ze statku filipińskiej straży przybrzeżnej
Filipińscy członkowie załogi statku towarowego M/V Devon Bay schodzą na ląd ze statku filipińskiej straży przybrzeżnej
Źródło: PAP/EPA/ROLEX DELA PENA

Na Filipinach, archipelagu liczącym ponad 7000 wysp, charakteryzującym się nierównomiernym poziomem bezpieczeństwa na morzu, każdego roku dziesiątki osób giną w wypadkach promowych.

Autorka/Autor: FC//akw

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ROLEX DELA PENA

Filipiny
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica