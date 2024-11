FBI zatrzymało pracownika CIA. To on miał ujawnić plany Izraela

Asif Rahman, pracownik CIA odpowiedzialny za wyciek tajnych dokumentów, został zatrzymany przez FBI w Kambodży. W czwartek może stanąć przed sądem federalnym na Guam, zanim zostanie przeniesiony na proces we wschodnim dystrykcie Wirginii.

Pracownik amerykańskiej agencji wywiadowczej CIA, odpowiedzialny za wyciek niejawnych dokumentów związanych z planami izraelskiego odwetu na Iran, został zatrzymany w Kambodży - poinformował w środę dziennik "New York Times". Zatrzymany Asif Rahman pracował dla CIA za granicą i miał dostęp do tajnych informacji. Zatrzymała go FBI.