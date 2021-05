Fala zabójstw kobiet w Szwecji. "Nie czuję się tutaj bezpieczna"

Do trzeciego zabójstwa doszło w Flemingsbergu na przedmieściach szwedzkiej stolicy. Ofiara została śmiertelnie dźgnięta nożem w swoim mieszkaniu, w którym przebywała z czwórką małych dzieci. Mężczyzna, który został aresztowany pod zarzutem zabójstwa, to - jak pisze BBC - ktoś, kogo "dobrze znała".

Kraj (nie)przyjazny dla kobiet

- Temat przemocy wobec kobiet powinien być bardziej eksponowany, to nie jest w porządku - stwierdził w rozmowie z BBC 51-letni Kristian Jansson, mieszkaniec Flemingsbergu i ojciec 18-letniej Emmy-Louise. - Nie czuję się tutaj bezpieczna - dodała nastolatka.

Statystyki, które przywołuje, wskazują jednak, że nie jest to kraj tak przyjazny dla kobiet, jak mogłoby się wydawać. Tylko w 2020 roku w Szwecji odnotowano 16 461 przypadków napaści na kobiety ze strony ich partnerów. To ponad 15 procent więcej niż rok wcześniej. W 2019 roku doszło tam do 14 261 takich napaści - podaje BBC.