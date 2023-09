Estonia podpisała największy w historii kraju kontrakt zbrojeniowy

Estonia i Łotwa się zbroją

W lipcu ubiegłego roku podpisano porozumienie o rozpoczęciu wspólnych zakupów. Rząd estoński wygospodarował środki na zakup systemów obrony powietrznej średniego zasięgu we wrześniu 2022 roku.

System IRIS-T SLM został zaprojektowany do zwalczania załogowych i bezzałogowych statków powietrznych, rakiet manewrujących, systemów broni kierowanej i niektórych typów rakiet balistycznych.

Jest w stanie razić kilka celów jednocześnie i neutralizować zagrożenia z odległości do 40 kilometrów i wysokości do 20 kilometrów. Części systemu są mobilne i można je szybko przenosić, ponieważ są montowane na ciężarówkach. Jedna wyrzutnia systemu może przenosić do ośmiu rakiet.