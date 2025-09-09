Logo strona główna
Świat

Rosyjski śmigłowiec w estońskiej przestrzeni. Wezwali szefa ambasady

Rosyjski śmigłowiec Mi-8. Zdjęcie ilustracyjne
Rosyjskie śmigłowce Mi-24 i Mi-8
Źródło: mil.ru
Ministerstwo spraw zagranicznych Estonii poinformowało o wezwaniu szefa rosyjskiej ambasady w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej przez śmigłowiec Mi-8. Szef estońskiej dyplomacji ocenił, że "był to kolejny poważny i godny ubolewania incydent".

Estonia wręczyła rosyjskiemu charge d'affaires w Tallinie notę protestacyjną w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej kraju przez śmigłowiec Mi-8 z Rosji - poinformował w poniedziałek resort spraw zagranicznych Estonii.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Kraje bałtyckie zamknęły przestrzeń powietrzną dla rosyjskich samolotów

Do incydentu doszło w niedzielę w rejonie wyspy Vaindloo na Zatoce Fińskiej (około 100 km na północny wschód od Tallina), gdzie rosyjski śmigłowiec Mi-8 wleciał w przestrzeń powietrzną Estonii bez zezwolenia i przebywał tam około czterech minut.

Rosyjski śmigłowiec Mi-8. Zdjęcie ilustracyjne
Rosyjski śmigłowiec Mi-8. Zdjęcie ilustracyjne
Źródło: Shutterstock

Śmigłowiec nie miał planu lotu, jego transponder był wyłączony, a załoga nie utrzymywała łączności radiowej z estońską kontrolą ruchu lotniczego - przekazało MSZ.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Rosyjski śmigłowiec
Rosyjski helikopter naruszył przestrzeń powietrzną Estonii
Rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20M (Zdjęcie ilustracyjne)
Rosjanie naruszyli polską przestrzeń powietrzną. Komunikat
Polska
Rosyjski samolot transportowy Iljuszyn Ił-76 MD
Rosyjski samolot naruszył przestrzeń powietrzną, Estonia wzywa ambasadora

Incydenty na estońskim niebie

Jak oświadczył szef estońskiej dyplomacji Margus Tsahkna, "był to kolejny poważny i godny ubolewania incydent - szczególnie, że było to już trzecie tego typu naruszenie w tym roku".

Wcześniej, w czerwcu, również w rejonie Vaindloo, przestrzeń Estonii naruszył rosyjski rządowy samolot transportowy Ił-76. Z kolei w maju odnotowano podobny incydent z udziałem myśliwca Su-35, który – jak informowały wówczas estońskie władze – został wysłany, by chronić statek rosyjskiej tzw. "floty cieni", eskortowany przez estońską marynarkę wojenną.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

TAGI:
RosjaEstonia
