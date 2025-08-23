Kolejny kraj gotowy wysłać żołnierzy na Ukrainę. W ramach misji pokojowej

Zełenski: gwarancje bezpieczeństwa to kluczowa kwestia na drodze ku zakończeniu wojny Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Estonia jest gotowa wysłać żołnierzy do Ukrainy, aby zagwarantować przestrzeganie ewentualnego porozumienia pokojowego - powiedział w piątek premier Estonii Kristen Michal po spotkaniu z szefem rządu Finlandii Petterim Orpo w Tallinie. Doprecyzował, że chodzi o siły nie większe niż jedna kompania.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: 48 godzin później. Tak gaśnie nadzieja na rozmowy pokojowe

Estonia jest kolejnym krajem, który zgłosił gotowość rozmieszczenia swoich żołnierzy w razie zawarcia porozumienia pokojowego. Z inicjatywą jako pierwsze wyszły Francja i Wielka Brytania, które zawiązały tak zwaną koalicję chętnych, czyli krajów gotowych wspierać Ukrainę w dalszym procesie pokojowym.

Żołnierze estońscy na paradzie z okazji Święta Niepodległości Źródło: PAP/EPA/VALDA KALNINA

Polska wielokrotnie powtarzała, że nie wyśle wojsk do Ukrainy, a jej rola powinna polegać na zabezpieczeniu infrastrukturalnym i logistycznym ewentualnej misji pokojowej.

CZYTAJ WIĘCEJ: Polska "nie wyśle żołnierzy na Ukrainę". Szef MON: mamy inne zadania

Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy

Rozmieszczenie wojsk jest rozważane jako część gwarancji bezpieczeństwa, które kraje zachodnie miałyby udzielić Ukrainie, aby zagwarantować, że Rosja nie będzie naruszała ustaleń ewentualnego porozumienia pokojowego.

Według Białego Domu Moskwa zgodziła się na gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Jednak sam Kreml twierdzi, że ich częścią musi być ona sama, a także Chiny, które choć zapewniają o swojej neutralności, to od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji na Ukrainę wzmocniły relacje gospodarcze, polityczne i wojskowe z Rosją. Kreml sprzeciwił się także rozmieszczeniu żołnierzy wojsk państw NATO w Ukrainie.