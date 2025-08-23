Logo strona główna
Świat

Kolejny kraj gotowy wysłać żołnierzy na Ukrainę. W ramach misji pokojowej

Żołnierze estońscy na paradzie z okazji Święta Niepodległości
Zełenski: gwarancje bezpieczeństwa to kluczowa kwestia na drodze ku zakończeniu wojny
Źródło: TVN24
Estonia zapowiedziała gotowość wysłania żołnierzy do Ukrainy w ramach ewentualnej misji pokojowej, która miałaby gwarantować przestrzeganie porozumienia z Rosją. Premier Kristen Michal podkreślił, że Tallin rozważa udział sił nie większych niż jedna kompania.

- Estonia jest gotowa wysłać żołnierzy do Ukrainy, aby zagwarantować przestrzeganie ewentualnego porozumienia pokojowego - powiedział w piątek premier Estonii Kristen Michal po spotkaniu z szefem rządu Finlandii Petterim Orpo w Tallinie. Doprecyzował, że chodzi o siły nie większe niż jedna kompania.

48 godzin później. Tak gaśnie nadzieja na rozmowy pokojowe
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

48 godzin później. Tak gaśnie nadzieja na rozmowy pokojowe

Estonia jest kolejnym krajem, który zgłosił gotowość rozmieszczenia swoich żołnierzy w razie zawarcia porozumienia pokojowego. Z inicjatywą jako pierwsze wyszły Francja i Wielka Brytania, które zawiązały tak zwaną koalicję chętnych, czyli krajów gotowych wspierać Ukrainę w dalszym procesie pokojowym.

Żołnierze estońscy na paradzie z okazji Święta Niepodległości
Żołnierze estońscy na paradzie z okazji Święta Niepodległości
Źródło: PAP/EPA/VALDA KALNINA

Polska wielokrotnie powtarzała, że nie wyśle wojsk do Ukrainy, a jej rola powinna polegać na zabezpieczeniu infrastrukturalnym i logistycznym ewentualnej misji pokojowej.

CZYTAJ WIĘCEJ: Polska "nie wyśle żołnierzy na Ukrainę". Szef MON: mamy inne zadania

Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy

Rozmieszczenie wojsk jest rozważane jako część gwarancji bezpieczeństwa, które kraje zachodnie miałyby udzielić Ukrainie, aby zagwarantować, że Rosja nie będzie naruszała ustaleń ewentualnego porozumienia pokojowego.

Według Białego Domu Moskwa zgodziła się na gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Jednak sam Kreml twierdzi, że ich częścią musi być ona sama, a także Chiny, które choć zapewniają o swojej neutralności, to od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji na Ukrainę wzmocniły relacje gospodarcze, polityczne i wojskowe z Rosją. Kreml sprzeciwił się także rozmieszczeniu żołnierzy wojsk państw NATO w Ukrainie.

Spotkanie Putin-Zełenski "stało się niemożliwe"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Spotkanie Putin-Zełenski "stało się niemożliwe"

Autorka/Autor: momo/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/VALDA KALNINA

Udostępnij:
TAGI:
EstoniaUkrainaWojna w UkrainieRosja
