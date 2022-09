Andrzej Duda przy trumnie królowej Elżbiety II

Przebywający w Londynie prezydent Andrzej Duda wpisał się do księgi kondolencyjnej wyłożonej po śmierci brytyjskiej królowej Elżbiety II. Wcześniej polski prezydent oddał jej hołd w Westminster Hall, gdzie wystawiona jest trumna z jej ciałem.

Do oddania hołdu monarchini oraz wpisania się do księgi kondolencyjnej zostali zaproszeni wszyscy zagraniczni przywódcy, którzy wezmą udział w poniedziałkowym pogrzebie, choć oczywiście nie muszą oni stać w kilkunastogodzinnej kolejce do Westminster Hall.